Polícia Civil localiza restos mortais de duas vítimas do

Por PC/RO

Publicada em 09/05/2026 às 09h30

A Polícia Civil do Estado de Rondônia, por meio da Delegacia de Machadinho d'Oeste, em ação conjunta com a Polícia Civil do Estado de Mato Grosso, localizou, na manhã desta quinta-feira (7), os restos mortais de duas vítimas de homicídio. A ação aconteceu no distrito de Guatá (MT) e integra as investigações em curso para combater crimes de execução praticados por organizações criminosas na região.

A operação é resultado de um trabalho contínuo e integrado entre as forças de segurança dos dois estados. Após novas informações levantadas pela Polícia Civil, foi possível identificar com precisão o local exato onde as vítimas haviam sido enterradas. A ação contou com o apoio operacional do Serviço de Operações Especializadas (SOE) da Polícia Penal, garantindo a segurança durante as buscas em área de difícil acesso.

A medida foi adotada para dar materialidade aos inquéritos que apuram crimes do chamado "tribunal do crime". Os restos mortais foram encaminhados para perícia técnica, e os laudos deverão contribuir para a identificação formal das vítimas e para o esclarecimento da dinâmica das mortes, auxiliando na vinculação dos suspeitos aos assassinatos.

A Polícia Civil destaca que a integração entre as polícias de Rondônia e Mato Grosso é fundamental para o enfrentamento de crimes violentos em áreas de divisa.