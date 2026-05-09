Prefeitura de Pimenta Bueno abre seletivo com salários que passam de R$ 4,5 mil

Por pimenta virtual

Publicada em 09/05/2026 às 09h33

A Prefeitura de Pimenta Bueno abriu um novo Teste Seletivo Simplificado para contratação temporária de profissionais que vão atuar na Secretaria Municipal de Educação. A oportunidade chama a atenção de quem busca uma vaga no serviço público, com salários que chegam a R$ 4.502,13, além de benefícios previstos no edital.

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As inscrições devem ser feitas exclusivamente pela internet, no site oficial da Prefeitura de Pimenta Bueno: www.pimentabueno.ro.gov.br/concursos/. O prazo começa no dia 6 de maio de 2026 e segue até as 23h59 do dia 10 de maio de 2026, considerando o horário de Rondônia.

De acordo com o Edital do Teste Seletivo Simplificado nº 02/2026, a taxa de inscrição é isenta, ou seja, o candidato não precisa pagar para participar da seleção.

Entre os cargos disponíveis estão Cuidador de Alunos com Necessidades Especiais, com exigência de nível médio, além de vagas para Professor PEB III – Séries Iniciais e Professor PEB III – Professor Interlocutor de Libras.

Para o cargo de cuidador, a remuneração prevista é de R$ 1.621,00, acrescida de R$ 395,00 de gratificação da função, R$ 1 mil de auxílio-alimentação e R$ 50,00 de vale-feira.

Já para os cargos de professor, a remuneração é de R$ 4.502,13, mais 5% de gratificação de sala de aula, além de R$ 1 mil de auxílio-alimentação e R$ 50,00 de vale-feira. No caso da vaga para Séries Iniciais na Escola Municipal União do Calcário, na zona rural, também há previsão de 25% do salário mínimo como auxílio de difícil acesso.

No momento da inscrição, os candidatos devem anexar os documentos exigidos em formato PDF, como documento de identificação com foto, certificado de escolaridade conforme o cargo escolhido e certificados de cursos de capacitação ou aperfeiçoamento na área de atuação.

A seleção será feita por meio de análise de títulos, levando em conta escolaridade e cursos apresentados pelos candidatos. Para o cargo de Professor Interlocutor de Libras, além da análise de documentos, haverá prova prática no dia 20 de maio de 2026, com início previsto para as 8h, no Auditório da Secretaria Municipal de Educação, localizado na Rua Cassimiro de Abreu, nº 237, bairro Pioneiros, em Pimenta Bueno.

Nessa etapa, o candidato deverá passar por uma entrevista e apresentar uma aula simulada com recursos adaptados e uso de Libras. A prova prática será filmada e gravada para avaliação do desempenho.

O processo seletivo terá validade de seis meses, contados a partir da homologação do resultado final. As contratações serão por prazo determinado de até 12 meses, podendo haver prorrogação, desde que o período total não ultrapasse dois anos.

Os candidatos devem ficar atentos ao edital completo e acompanhar todas as publicações no site da Prefeitura e no Diário Oficial do Município. A comissão responsável não enviará documentos individualmente aos participantes, exceto nos casos de convocação.