Prefeitura avança na retomada do passeio de trem da Madeira-Mamoré

Por André Oliveira

Publicada em 09/05/2026 às 10h47

A Associação Brasileira de Preservação Ferroviária (ABPF) realiza em Porto Velho uma etapa fundamental no processo de retomada do passeio de trem na Estrada de Ferro Madeira-Mamoré. A proposta é reativar o trajeto turístico entre a estação no complexo e a região do Cai N’água, desta vez com o transporte de passageiros.

A equipe técnica, solicitada pela Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Lazer (Semtel), é composta por profissionais com ampla experiência no setor ferroviário, entre eles Carlos Rodrigues Ribeiro, engenheiro civil especialista em projetos ferroviários; Marlon Ilg, engenheiro mecânico e diretor executivo da ABPF; e James Ilg, engenheiro mecânico e diretor-presidente da entidade.

Durante a visita, foram realizadas inspeções na parte rodante dos vagões existentes no complexo, com o objetivo de avaliar as condições estruturais e identificar as intervenções necessárias para garantir segurança na operação. A iniciativa reforça o compromisso com a preservação do patrimônio ferroviário e com a valorização da história de Porto Velho.

Equipe técnica realiza inspeções para reativação do passeio turístico

Além disso, a equipe técnica realiza uma análise prévia do trecho ferroviário, tanto dentro do complexo da Madeira-Mamoré quanto em áreas externas, incluindo a região do Cai N’água e o Triângulo. O levantamento busca diagnosticar as condições dos trilhos, que sofreram desgastes ao longo dos anos devido ao tempo, enchentes e falta de manutenção.

Sonho Retomado

Segundo o diretor-presidente da ABPF, James Ilg, o trabalho técnico é essencial para dar segurança ao projeto.“Após essa vistoria, será elaborado um documento técnico que vai orientar o início dos trabalhos na região, apontando tudo o que precisa ser feito para garantir uma operação segura e adequada”.

O secretário executivo de turismo Semtel, Aleks Palitot, também ressaltou a importância da iniciativa para o fortalecimento do turismo local. “O retorno do passeio de trem representa um resgate histórico e cultural para Porto Velho, além de impulsionar o turismo e a economia da nossa cidade”.

“O trem faz parte da nossa identidade”, destacou o prefeito Léo Moraes.

O prefeito Léo Moraes destacou que a retomada do passeio representa um reencontro da cidade com sua própria história. “Estamos trabalhando para devolver à população uma das experiências mais simbólicas de Porto Velho. O trem faz parte da nossa identidade e esse projeto une preservação histórica, turismo e valorização cultural”.

O avanço desse projeto é resultado de um processo que começou no ano passado, quando, após mais de 20 anos de abandono, a Prefeitura de Porto Velho, por determinação do prefeito Léo Moraes, conseguiu colocar a locomotiva 18 novamente para apitar e andar.

A partir disso, foi anunciado um pacote de revitalização que será apresentado no aniversário da capital, em outubro. Entre as ações previstas estão a reforma da Litorina, da Kalamazoo, de equipamentos históricos e também da locomotiva 15.

O grande objetivo é o retorno do passeio de trem, inicialmente em um trecho reduzido, entre a estação do complexo e o Cai N’água. Mesmo sendo um percurso curto, ele representa o primeiro passo para a reativação completa dessa experiência histórica.