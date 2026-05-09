Polícia Militar recupera sacos de cimento furtados durante a madrugada

Por machadinhoonline

Publicada em 09/05/2026 às 09h15

A Polícia Militar recuperou vários sacos de cimento que estavam sendo furtados na madrugada deste sábado, dia 09, no bairro Greenville, em Machadinho.

De acordo com as informações, o material era transportado em uma caminhonete S10 cabine de madeira, que estava completamente carregada com os sacos de cimento.

Após a guarnição da Polícia Militar ser avisada sobre a ação criminosa, os policiais se deslocaram até o local. Ao perceber a chegada da equipe, o suspeito abandonou o veículo e fugiu para uma área de mata, deixando toda a carga para trás.

O veículo e os materiais recuperados foram encaminhados para as providências cabíveis. A Polícia Militar segue realizando buscas na tentativa de localizar o autor do furto.