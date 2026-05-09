Trump exalta boa relação com Lula:

Por Notícias ao minuto

Publicada em 09/05/2026 às 10h04

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta sexta-feira (8) que teve uma reunião “muito boa” com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), após o encontro realizado na quinta-feira (7), na Casa Branca, em Washington. A conversa entre os dois líderes durou cerca de três horas e foi considerada positiva por ambos.

Durante conversa com a jornalista Raquel Krähenbühl, da TV Globo, Trump comentou os assuntos tratados durante a reunião e destacou o relacionamento entre os dois países. “Discutimos tudo com o presidente do Brasil, discutimos tudo. Tivemos uma reunião muito boa. Temos uma relação muito boa com ele e com o Brasil. Discutimos tudo, incluindo tarifas”.

No dia anterior, o presidente norte-americano já havia elogiado Lula ao comentar o encontro. Trump chamou o brasileiro de “um bom homem” e também de “um cara inteligente”, além de afirmar que a reunião foi “muito boa”.

Antes mesmo de falar com jornalistas, Trump utilizou a rede social Truth Social para comentar a reunião. Na publicação, ele afirmou que os dois conversaram sobre diversos temas ligados à relação entre Brasil e Estados Unidos, especialmente comércio internacional e tarifas. Segundo o republicano, representantes dos dois governos devem continuar as negociações sobre temas considerados estratégicos.

“Acabo de concluir minha reunião com Luiz Inácio Lula da Silva, o muito dinâmico presidente do Brasil. Discutimos muitos temas, incluindo comércio e, especificamente, tarifas”, escreveu Trump.

Após o encontro, Lula concedeu entrevista à imprensa na embaixada brasileira em Washington e detalhou alguns dos assuntos discutidos com o presidente americano. O petista afirmou que a conversa abordou temas como a parceria entre Brasil e Estados Unidos, terras raras, a reforma do Conselho de Segurança da ONU, a situação política em Cuba e também a guerra envolvendo o Irã.

O presidente brasileiro também relatou momentos descontraídos da reunião e contou que chegou a aconselhar Trump sobre sua postura diante das câmeras. “Trump rindo é melhor do que de cara feia”, afirmou Lula.

Em outro momento, o presidente brasileiro comentou uma conversa informal entre os dois sobre futebol e a Copa do Mundo. Segundo Lula, Trump perguntou sobre a situação da seleção brasileira. “Ele me perguntou da Copa do Mundo, se a seleção brasileira estava boa. E eu falei: ‘olha, eu espero que você não venha a anular o visto dos jogadores da seleção. Por favor, não faça isso porque nós vamos vir aqui para ganhar a Copa’”, disse.