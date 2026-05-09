Por pvhnoticias.com

Publicada em 09/05/2026 às 09h30

O criminoso Rone de 41 anos, morreu baleado na madrugada deste sábado (09), durante confronto com a guarnição setor 14 do 5º Batalhão, comandada pelo sgt Machado.

A troca de tiros acontece em uma chácara no Acesso Vinícius de Moraes, setor chacareiro no bairro Jardim Santana, zona leste de Porto Velho.

Após chegada da equipe no local o criminoso resistiu a prisão apontando uma pistola. O sgt Machado chegou a fazer três disparos com bala de borracha, mas o suspeito não parou, sendo necessário dois tiros com pistola.

O criminoso baleado chegou a ser socorrido, mas morreu ao dar entrada no Hospital João Paulo II. No último dia 03 Rone temtou matar a Ex-companheira na Rua Benedito Inocêncio, mas foi impedido pelo cabo Castro Aguiar.

Durante uma troca de tiros o bandido conseguiu fugir e abandonou o carro no local. Uma pistola foi apreendida e apresentada no Departamento de Flagrantes.