Seis casos confirmados: Passageiros serão retirados hoje de cruzeiro

Por Notícias ao minuto

Publicada em 09/05/2026 às 09h59

A Organização Mundial da Saúde informou que, até o momento, foram confirmados seis casos de hantavírus, de um total de oito casos suspeitos registrados após um surto a bordo de um navio de cruzeiro no oceano Atlântico.

O diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, Tedros Adhanom Ghebreyesus, viaja hoje para as Ilhas Canárias para coordenar a retirada dos passageiros do navio de cruzeiro afetado pelo hantavírus, que deve chegar ao arquipélago espanhol no domingo.

Mas o risco de disseminação do hantavírus para a população mundial é “absolutamente baixo”, garantiu nesta sexta-feira a Organização Mundial da Saúde.

Diretor da OMS vai coordenar saída de passageiros do navio com hantavírus

O diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, Tedros Adhanom Ghebreyesus, vai neste sábado (9), às Ilhas Canárias para coordenar a retirada dos passageiros do navio afetado pelo hantavírus, esperado no arquipélago espanhol no domingo.

Ele será acompanhado pelos ministros da Saúde e do Interior da Espanha em um posto de comando em Tenerife, “para garantir a coordenação entre as administrações, o controle sanitário e a aplicação dos protocolos de vigilância e intervenção previstos”, informaram fontes do governo espanhol.

Mas o risco de propagação do hantavírus para a população mundial é “extremamente baixo”, assegurou a Organização Mundial da Saúde.

Em declarações à imprensa, em Genebra, o porta-voz da OMS, Christian Lindmeier, afirmou: “Este é um vírus perigoso, mas apenas para a pessoa infectada. O risco para a população em geral é extremamente baixo.”