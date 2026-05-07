Forças de segurança apreendem cerca de 300 kg de drogas no rio Madeira

Por Lenilson Guedes / PMRO

Publicada em 07/05/2026 às 13h50

A Polícia Militar de Rondônia, por meio do Comando de Policiamento Especializado, com atuação direta de guarnições do Batalhão de Polícia de Fronteira e Divisas (BPFRON), durante a “Operação Protetor das Divisas e Fronteiras”, realizou, no dia 7 de maio de 2026, por volta da 1h, uma apreensão de aproximadamente 301 kg e 800 g de drogas durante patrulhamento fluvial no rio Madeira. A ação ocorreu de forma integrada com a Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, 10º BPM, 4º BPM e Canil do BPChoque.

De acordo com a ocorrência policial, as equipes abordaram uma embarcação do tipo voadeira que trafegava pela calha do rio, ocupada por G. L. M. e P. G. P., os quais transportavam diversos sacos de sarrapilho em atitude suspeita. Durante os procedimentos de abordagem e busca na embarcação, a guarnição constatou a presença de grande quantidade de substâncias entorpecentes acondicionadas nos referidos sacos.

Após análise preliminar, os materiais foram identificados como: 272 kg e 700 g de maconha, 19 kg e 800 g de cloridrato de cocaína, 8 kg e 300 g de maconha do tipo skunk e 1 kg de haxixe, totalizando aproximadamente 301 kg e 800 g de entorpecentes. Segundo a polícia, as substâncias apresentavam características típicas de tráfico internacional de drogas, havendo fortes indícios de que o material seja oriundo do território boliviano.

Ao serem entrevistados pela equipe policial acerca da procedência do entorpecente, os suspeitos relataram espontaneamente que haviam recebido a embarcação na região de fronteira do rio Madeira, nas proximidades de Porto Velho, e que receberiam a quantia de R$ 3 mil cada para realizar o transporte da substância ilícita até a localidade conhecida como Alagado da Velha Mutum Paraná.

As declarações dos envolvidos evidenciaram a existência de uma organização logística voltada ao tráfico internacional de drogas na faixa de fronteira, atividade criminosa que fomenta o crime organizado, contribui diretamente para o aumento da violência e compromete a segurança pública e a paz social na região amazônica e nas áreas de fronteira interestadual e internacional.

Diante da materialidade delitiva e dos indícios de autoria, a guarnição realizou a prisão em flagrante dos envolvidos, procedendo à leitura de seus direitos constitucionais, conforme prevê a legislação vigente. Em seguida, os conduzidos foram encaminhados à Delegacia da Polícia Federal no município de Guajará-Mirim, juntamente com toda a substância entorpecente apreendida, a embarcação utilizada no transporte ilícito e demais materiais relacionados à ocorrência, para a adoção das medidas legais cabíveis pela autoridade policial competente.

A atuação integrada das forças de segurança — BPFRON, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, 10º BPM, 4º BPM e Canil do BPChoque — demonstrou eficiência no combate ao tráfico internacional de entorpecentes na faixa de fronteira, contribuindo para o restabelecimento da ordem pública, a preservação da paz social e a repressão qualificada às organizações criminosas atuantes na região.

Após a finalização da ocorrência, a guarnição permaneceu em patrulhamento nas proximidades do local dos fatos, dando continuidade às ações ostensivas e preventivas da operação.