Programas de Residência ampliam rede de assistência em saúde e competências profissionais no Hospital Regional de Cacoal

Por Lara Lívia

Publicada em 07/05/2026 às 14h37

Com o objetivo de qualificar, ampliar e garantir assistência aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS), o Hospital Regional de Cacoal desenvolve Programas de Residência Multiprofissional em Saúde, nas áreas de Terapia Intensiva e Urgência e Emergência (Pronto‑Socorro), além da Residência Uniprofissional em Odontologia, voltada à Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial.

As iniciativas formam profissionais preparados para atuar com excelência e humanização na rede pública. Atualmente encontram‑se em andamento cinco turmas, sendo:

Duas turmas de Terapia Intensiva (R1 e R2);

Duas turmas de Urgência e Emergência (R1 e R2);

Uma turma de Bucomaxilofacial composta por R1, R2 e R3 atuando de forma integrada.

Os programas abrangem as áreas de Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, Nutrição, Odontologia, Psicologia e Serviço Social. Já foram formados oito profissionais na Residência Uniprofissional em Odontologia (Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial); 58 na Residência Multiprofissional em Terapia Intensiva; e 35 na Residência Multiprofissional em Urgência e Emergência.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, os Programas de Residência Multiprofissional em Saúde fortalecem a unidade como referência e garantem atendimento mais acessível, atualizado e humano à população.

QUALIFICAÇÃO E ASSISTÊNCIA

Segundo a coordenação do projeto, os programas representam avanço significativo para o SUS, promovendo assistência integral, redução de riscos, qualificação contínua e práticas baseadas em evidências. Nas áreas de Terapia Intensiva e Urgência e Emergência, a atuação integrada das categorias profissionais melhora a recuperação clínica, reduz a mortalidade e aumenta a segurança do paciente.

Na rede pública, os Programas de Residência Multiprofissional em Saúde funcionam como centros permanentes de atualização, fortalecendo a formação em serviço e qualificando a assistência. A residência em Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial supre a demanda histórica por procedimentos de alta complexidade facial, ampliando o acesso e reduzindo filas de espera.

De acordo com o titular da Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), Edilton Oliveira, a qualificação é essencial para o desenvolvimento da saúde pública. “O preparo é fundamental para o aprimoramento dos profissionais e assegura qualidade no atendimento à população”, afirmou.