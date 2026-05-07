Alan Queiroz pede recuperação urgente da RO-370 entre Alto Alegre dos Parecis e Vila Marcão

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 07/05/2026 às 15h33

A recuperação da RO-370, no trecho que liga Alto Alegre dos Parecis à Vila Marcão, foi defendida pelo deputado estadual Alan Queiroz por meio de indicação encaminhada ao Governo de Rondônia. A proposta prevê a realização de serviços de patrolamento, cascalhamento, drenagem e intervenções estruturais ao longo da rodovia.

Segundo o parlamentar, a medida busca melhorar as condições de trafegabilidade e ampliar a segurança de quem utiliza diariamente a estrada. A solicitação foi apresentada a partir de demanda levada pelo vereador Valmir do Mototáxi.

De acordo com Alan Queiroz, a via é considerada essencial para o deslocamento de moradores, trabalhadores e produtores rurais da região. O parlamentar destacou ainda que a recuperação do trecho poderá contribuir para o escoamento da produção agrícola, além de reduzir riscos de acidentes e facilitar o acesso da população a serviços básicos, como saúde e educação.

Ao comentar a indicação, o deputado afirmou que o trabalho continuará sendo conduzido com foco nas demandas apresentadas pela população e na busca por melhorias estruturais em Rondônia.