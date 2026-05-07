Apesar de críticas, Grande Rio confirma Virginia como Rainha de Bateria em 2027

Por ISTOÉ Gente

Publicada em 07/05/2026 às 16h13

Virginia Fonseca, 27 anos, foi confirmada como Rainha de Bateria da Grande Rio no Carnaval de 2027. A escola de samba anunciou a permanência da influenciadora à frente dos ritmistas no próximo ano. “Pronta para mais uma temporada! Que venha 2027, Rainha”, disse no Instagram.

A empresária celebrou o retorno ao posto. “Vem 2027”, escreveu nos stories da rede social. Virginia Fonseca fez sua estreia no Carnaval do Rio de Janeiro em fevereiro de 2026. Em 2025, a Grande Rio anunciou que ela substituiria Paolla Oliveira, que ficou à frente da bateria por sete carnavais.

Após polêmicas envolvendo o nome da influenciadora Virginia como Rainha de Bateria por mais um ano na agremiação, surgiram rumores de que Jayder Soares, presidente de honra da agremiação de Duque de Caxias, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, teria imposto exigências para que ela seja mantida no posto.

A estreia de Virginia Fonseca na Sapucaí foi marcada por polêmicas. Primeiro, ela enfrentou críticas por ser uma estranha no mundo do samba e assumir o posto deixado por Paolla Oliveira, que defendeu a Grande Rio por sete carnavais. Ao longo da preparação para a avenida, a influenciadora encarou provas de fogo na quadra da escola para mostrar que poderia evoluir como passista e representar a agremiação.

Já na passarela do samba, Virginia teve problemas com o seu tapa-sexo descolando enquanto dançava ao longo da apresentação, mas a peça não descolou e não deixou nada à mostra. O costeiro, que compõe a fantasia, foi outro ponto de polêmica. A peça pesava 12 kg e foi removida ainda durante sua passagem pela avenida. Posteriormente, ela explicou que estava planejado que o costeiro seria retirado e disse que o objetivo era para que o jogo de led tivesse mais destaque.

“A Grande Rio não impôs nenhuma regra ou exigência para a permanência de Virginia na escola”, declarou a direção, através de sua assessoria, negando os boatos, segundo o portal CNN Brasil.