Prefeitura avança com tapa-buracos nos bairros em Ji-Paraná

Por Natalino FS

Publicada em 07/05/2026 às 16h42

A Prefeitura de Ji-Paraná segue avançando com os serviços de recuperação asfáltica em diversos bairros do município. As ações de tapa-buracos, coordenadas pela Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos (Semosp), acontecem diariamente e priorizam ruas e avenidas de grande fluxo, garantindo mais segurança e melhores condições de mobilidade urbana para a população.

Nesta quarta-feira (06), as equipes concluíram os trabalhos na avenida Marechal Rondon, no trecho entre as ruas Vinte e Dois de Novembro e 15 de Novembro, na região Central. Também foram finalizadas as intervenções na rua Castelo Branco (T-1), entre a avenida Brasil e a avenida Aracaju, além da rua Padre Sílvio Michelusse, no trecho entre a rua Sena Madureira e a rua Curitiba.

De acordo com a Prefeitura, a recuperação das vias contribui diretamente para o deslocamento diário de moradores, comerciantes e trabalhadores, reduzindo os transtornos causados pelas irregularidades no asfalto e proporcionando mais fluidez ao trânsito.

O prefeito Affonso Cândido (PL) destacou que os serviços seguem um planejamento técnico, com definição de áreas prioritárias conforme a necessidade de manutenção. “O trabalho é contínuo e organizado para atender as áreas com maior necessidade. A região central recebe atenção constante devido ao fluxo intenso de veículos, o que exige intervenções frequentes para manter a trafegabilidade. A recuperação é essencial para garantir segurança e melhores condições de circulação. O trabalho segue avançando para atender os pontos mais movimentados da cidade e melhorar o dia a dia de quem utiliza essas ruas”, afirmou.

A Semosp reforça que a população também pode colaborar indicando pontos que necessitam de reparos. As solicitações podem ser feitas por telefone ou WhatsApp, pelo número (69) 99289-1163, com envio de fotos e localização do local.

Fotos: Semosp