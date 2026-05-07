Lacen-RO recebe Instituto Butantan para fortalecimento do Sistema de Gestão da Qualidade Laboratorial

Por Daiane Brito

Publicada em 07/05/2026 às 16h39

O Laboratório Central de Saúde Pública de Rondônia (Lacen-RO) recebeu representantes do Instituto Butantan para uma programação técnica voltada ao fortalecimento do Sistema de Gestão da Qualidade Laboratorial. A programação, realizada entre os dias 27 e 30 de abril de 2026, incluiu treinamentos e momentos de integração técnica com os servidores do laboratório, abordando normas e regulamentações aplicáveis aos laboratórios clínicos e de saúde pública, com foco na melhoria contínua dos processos e na qualificação das atividades laboratoriais.

O governador de Rondônia, Marcos Rocha, destacou que o estado segue fortalecendo as ações de vigilância em saúde e o aprimoramento dos serviços laboratoriais oferecidos à população. “A modernização e o fortalecimento dos serviços laboratoriais representam mais segurança, eficiência e qualidade para o atendimento em saúde pública. O serviço conta com investimentos em estrutura, tecnologia e qualificação profissional para garantir respostas rápidas e confiáveis à população”.

VISITA

A ação integrou uma cooperação técnica entre as instituições e teve como objetivo promover o aperfeiçoamento dos processos laboratoriais, alinhamento de fluxos operacionais, avaliação documental e capacitação das equipes do laboratório estadual. As atividades foram conduzidas pelos especialistas Luciana de Araújo Pimenta Vieira, tecnologista de Laboratório Sênior, e Maurício César Sampaio Ando, coordenador de Desenvolvimento de Processos do Instituto Butantan.

Representantes do Instituto Butantan, com profissionais de saúde de Rondônia

Durante a programação, foi realizada uma avaliação técnica direcionada ao Sistema de Gestão da Qualidade do Lacen-RO e aos processos laboratoriais relacionados ao setor de Virologia, com foco nas atividades de Biologia Molecular. A agenda também contemplou visitas institucionais e acompanhamento das rotinas desenvolvidas em todos os setores laboratoriais da unidade.

Foram apresentados fluxos laboratoriais, processos analíticos, práticas de biossegurança, gestão documental, rastreabilidade das informações laboratoriais, controle de qualidade interno e externo, além das rotinas relacionadas à gestão de equipamentos e segurança dos processos analíticos.

O titular da Secretaria de Estado da Saúde, Edilton Oliveira, enfatizou que as ações fazem parte de uma estratégia permanente de qualificação da rede estadual laboratorial. “De acordo com o relatório emitido ao final das atividades, o Instituto Butantan destacou o comprometimento das equipes com a qualidade dos serviços prestados à população de Rondônia e com o fortalecimento contínuo das rotinas laboratoriais”, afirmou.

A diretora-geral do Laboratório Central, Cicileia Correia da Silva, destacou que o reconhecimento técnico reforça o compromisso do Lacen-RO e da Sesau com a excelência dos serviços laboratoriais prestados à população. “Estamos fortalecendo continuamente nosso Sistema de Gestão da Qualidade para garantir diagnósticos cada vez mais seguros, eficientes e alinhados aos padrões nacionais e internacionais”, afirmou.

Como continuidade desse processo de fortalecimento institucional, nos dias 18 e 19 de maio, o Lacen-RO receberá a Coordenação-Geral de Laboratórios de Saúde Pública, em parceria com a Organização Pan-Americana da Saúde (Opas), para uma auditoria voltada à área da qualidade laboratorial.

Lacen

A unidade funciona como vanguarda da saúde pública rondoniense e desempenha papel vital na proteção da população. Por atuar em rede, exerce importante função na detecção precoce e na resposta a uma ampla gama de doenças, desde casos individuais até epidemias e pandemias.

Além da saúde humana, os serviços se estendem à vigilância sanitária, ambiental e às zoonoses. O laboratório analisa a qualidade da água e dos alimentos, além de desempenhar papel crucial na prevenção e no controle de doenças transmitidas por animais, como dengue, raiva, malária e febre amarela.

O Lacen-RO está vinculado à Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), à Rede Nacional de Laboratórios de Saúde Pública (RNLSP) e ao Sistema Nacional de Laboratórios de Saúde Pública (Sislab), sendo supervisionado pelo Ministério da Saúde (MS).

Todo cidadão atendido nos hospitais, unidades básicas de saúde e serviços municipais de saúde pode se beneficiar, de forma indireta, dos recursos e diagnósticos oferecidos pelo laboratório. Embora o Lacen-RO não realize atendimento direto ao paciente, seus serviços estão disponíveis por meio da rede pública em todo o estado.

O laboratório está localizado na Rua Anita Garibaldi com Liberó Badaró, nº 4130, Bairro Costa e Silva, em Porto Velho, Rondônia. CEP: 76.803-620.