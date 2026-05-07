Por Jhon Silva

Publicada em 07/05/2026 às 17h01

Como parte da programação do movimento Maio Amarelo, a Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Segurança, Trânsito e Mobilidade (Semtran), promoveu uma palestra educativa no Instituto Federal de Rondônia (IFRO), Campus Calama, com foco na conscientização e prevenção de acidentes no trânsito.

Com o tema “Educação para o Trânsito: conhecimento que salva vidas, atitude que transforma!”, a atividade reuniu estudantes, motoristas e membros da comunidade para discutir práticas mais seguras no trânsito da capital, especialmente em áreas com maior índice de ocorrências.

A palestra foi ministrada por J. Silva, gestor em mobilidade urbana e agente de trânsito, que destacou a importância da educação viária como ferramenta fundamental para reduzir sinistros e preservar vidas.

“Hoje acontece um treinamento alusivo ao Maio Amarelo, mês dedicado à redução do número de sinistros e mortes no trânsito. O principal objetivo é justamente ampliar essa conscientização e multiplicar informações dentro da sociedade, das empresas e das instituições”, explicou.

Durante a palestra, foram abordados temas como direção defensiva, legislação e fiscalização

Durante a palestra, foram abordados temas como direção defensiva, legislação, fiscalização, comportamento no trânsito e os principais fatores de risco registrados atualmente em Porto Velho. Entre eles, o uso do telefone celular ao volante, excesso de velocidade, desrespeito à sinalização e consumo de álcool associado à direção.

Segundo Jota Silva, o uso do celular enquanto dirige tem sido um dos maiores desafios enfrentados atualmente pelos órgãos de trânsito. “O telefone celular combinado com a desatenção e a velocidade em cruzamentos sinalizados tem causado acidentes graves e deixado muitas sequelas. Por isso, precisamos trabalhar cada vez mais a conscientização e a responsabilidade de cada condutor.”

O secretário municipal de Segurança, Trânsito e Mobilidade, Iremar Torres, destacou que ações educativas são fundamentais para mudar comportamentos e salvar vidas.

“A educação no trânsito é uma ferramenta poderosa de transformação social. Quando levamos informação para dentro das escolas e instituições, ajudamos a formar cidadãos mais conscientes, responsáveis e comprometidos com a segurança de todos.”

A técnica em edificações Luana Cristina, que utiliza diariamente as vias de Porto Velho, participou da palestra e destacou a importância de iniciativas voltadas à conscientização no trânsito. “É importante participar de uma palestra como essa porque a gente aprende mais sobre respeito no trânsito, tanto com os outros motoristas quanto com os pedestres. Às vezes a gente sabe que algo está errado, mas continua fazendo. E momentos como esse ajudam a refletir sobre atitudes que podem prejudicar a nossa vida e a do próximo.”

O prefeito Léo Moraes disse que investir em educação viária é uma das formas mais eficazes de preservar vidas e construir uma cidade mais consciente. “Quando levamos informação e conscientização para a população, estamos contribuindo diretamente para a redução de acidentes e para a proteção das famílias. O trânsito seguro depende da responsabilidade de todos, e ações como essa ajudam a fortalecer essa cultura de respeito e cuidado coletivo”.