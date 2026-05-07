Praça do Cohab renovada reacende convivência e expectativa no bairro

Por Jhon Silva

Publicada em 07/05/2026 às 16h51

Com entrega oficial da nova Praça do Cohab, a aposentada Dalva Lopes, de 45 anos, já faz planos, simples, mas carregados de significado, caminhar até o local no fim da tarde, sentar em um banco novo e tomar um sorvete enquanto observa as crianças brincando. Moradora antiga do bairro, ela acompanhou a transformação do espaço praticamente da porta de casa e resumiu o sentimento de muitos vizinhos em uma palavra: felicidade.

A Prefeitura de Porto Velho realiza, nesta quinta-feira (7), a entrega oficial da revitalização da Praça do Cohab, localizada no encontro da Rua Angico com a Rua São Miguel, na zona Sul da capital.

“Foi uma valorização enorme para todos nós. Está tudo ficando lindo e a gente está muito feliz. Eu fico olhando e nem acredito no que fizeram aqui. Os trabalhadores capricharam demais. Antes era tudo antigo, sem conforto, e agora está um lugar bonito, agradável, pronto para a gente voltar a frequentar com prazer. Estou ansiosa para a inauguração, porque sei que todo mundo aqui está esperando esse momento”, conta.

É esse clima que hoje toma conta do entorno da praça. O espaço já voltou a ser assunto nas calçadas, nas rodas de conversa e nos comércios vizinhos. Quem passa diminui o passo para observar. Quem mora perto acompanha cada detalhe dos portões abertos.

Para a comunidade, a praça representa reencontro, convivência e pertencimento. Um lugar que atravessa gerações e que agora ganha nova estrutura para continuar fazendo parte da rotina das famílias.

Moradora do bairro há 35 anos, Ana Laísa diz que a espera pela revitalização parecia não ter fim. Por isso, ver a conclusão da obra faz nascer uma expectativa ainda maior entre os moradores.

“Foram muitos anos esperando por isso. A gente se sentiu esquecido e hoje vê que finalmente algo importante está acontecendo aqui. Essa é uma praça da família. É um espaço para as crianças, para os pais, para quem não tem condições de sair para lugares mais distantes e quer ter lazer perto de casa. Vai agregar muito para todo mundo e trazer vida nova para o bairro”.

A movimentação ao redor da praça já mostra que o impacto vai além da estrutura física. O novo ambiente deve alterar a dinâmica do cotidiano, incentivar a permanência das famílias nas áreas públicas e fortalecer o convívio entre vizinhos.

Segundo o presidente da Empresa de Desenvolvimento Urbano de Porto Velho (Emdur), Bruno Holanda, a obra simboliza mais do que a entrega de equipamentos urbanos.

“finalizamos um espaço pensado para acolher as pessoas. Cada detalhe foi preparado para oferecer segurança, conforto e acessibilidade. A Praça do Cohab volta para a comunidade com uma nova identidade, pronta para ser novamente ponto de encontro, de lazer e de convivência diária.”

Para o prefeito Léo Moraes, a revitalização atende a um desejo antigo dos moradores e devolve ao bairro um patrimônio afetivo.

“A cidade precisa de espaços que aproximem as pessoas. Quando uma praça é revitalizada, não estamos apenas entregando concreto, bancos ou iluminação; estamos devolvendo às famílias um lugar de convivência, de memórias e de qualidade de vida. O lugar volta a pulsar junto com a comunidade.”

Ivanildo observa a mudança também com olhar de quem depende do movimento diário da região

Em frente à praça, o comerciante Ivanildo observa a mudança também com olhar de quem depende do movimento diário da região. Para ele, a obra já trouxe novo ânimo antes mesmo da inauguração.

“Essa reforma é ótima, vai ajudar muito porque cria uma opção de lazer para a população sair de casa, caminhar, trazer os filhos. A região fica mais animada, mais arejada e isso também melhora para nós comerciantes, porque mais gente circulando significa mais movimento para todo mundo.”

Com a entrega da Praça do Cohab, a sensação é de que a praça já começou a cumprir seu papel antes mesmo de pronta, unir novamente a vizinhança em torno de uma expectativa comum.