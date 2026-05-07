TJRO promove melhorias na carceragem do Fórum Geral em Porto Velho

Por TJ-RO

Publicada em 07/05/2026 às 16h43

A carceragem do Fórum Geral César Montenegro, em Porto Velho, passou por reformas com o objetivo de aprimorar as condições de trabalho de servidores responsáveis pela segurança e custódia de pessoas conduzidas ao local para audiências de custódia.O presidente do Tribunal de Justiça de Rondônia (TJRO), desembargador Alexandre Miguel, esteve no fórum para acompanhar de perto as melhorias realizadas.

Entre as intervenções, estão a climatização do espaço e a ampliação das salas destinadas a policiais penais e servidores. A reforma também contemplou a adequação do local para a guarda de armas, conforme os protocolos de segurança, além da instalação de chuveiros.

Outro avanço foi a melhoria na acessibilidade, garantindo que o deslocamento desde a chegada dos veículos até a carceragem seja feito de forma protegida, inclusive em dias de chuva, atendendo às normas previstas na legislação vigente.

Durante a visita do presidente, que foi acompanhada pela juíza secretária-geral, Karina Miguel Sobral, e a secretária administrativa, Elaine Bettanin, o magistrado conversou com servidores da área da segurança pública e que atuam no local.