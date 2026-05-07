Aos 31 anos, Isabella Santoni vive em mansão no Rio com marido 18 anos mais velho

Por R7

Publicada em 07/05/2026 às 16h22

Afastada das novelas, Isabella Santoni se dedica à família e novos projetos. A atriz completou 31 anos na quarta-feira (6), com direito a uma declaração do marido, Henrique Blecher, nas redes sociais.

Ambos se conheceram em 2023, durante um show do cantor Nando Reis. O casamento aconteceu em 2024, na residência de luxo onde vivem atualmente no Rio de Janeiro. Do imóvel, de dois andares, com piscina, e localizado em uma área cercada de verde, é possível observar pontos turísticos da capital fluminense, como o Cristo Redentor.

Blecher, 18 anos mais velho que Santoni e pai de duas filhas, é um nome conhecido no setor de investimentos e imóveis de alto padrão. Em 2022, ele vendeu a empresa que fundou por um valor estimado em R$ 180 milhões.