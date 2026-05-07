Aos 92 anos, Othon Bastos adia peça por problema de saúde

Por ISTOÉ Gente

Publicada em 07/05/2026 às 16h17

Othon Bastos, de 92 anos, precisou suspender os compromissos profissionais que faria em Brasília (DF) após enfrentar um problema de saúde. De acordo com a equipe do ator, ele permanecerá longe dos palcos nas próximas semanas para se recuperar.

Segundo o comunicado divulgado, o artista sofreu o rompimento de um tendão na perna, o que comprometeu sua locomoção. Com isso, a temporada do espetáculo “Não me entrego, não!”, inicialmente marcada entre os dias 14 e 24 de maio, foi transferida para agosto.

“Informamos que o espetáculo ‘Não me entrego, não!’, com Othon Bastos, que aconteceria de 14 a 24 de maio, foi adiado para 6 a 14 de agosto devido a questões de saúde envolvendo o ator”, informou a nota oficial.

A peça está em circulação pelo país há cerca de dois anos e já passou por diversas capitais brasileiras. Além da temporada em Brasília, o espetáculo também tem apresentações programadas em Curitiba e João Pessoa.