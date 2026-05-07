Sindsaúde-RO firma apoio a Almir José e articula frente sindical em defesa dos servidores no estado de Rondônia

Por Assessoria

Publicada em 07/05/2026 às 16h05

PORTO VELHO, RO — A pauta em defesa dos servidores públicos de Rondônia ganhou um novo e importante reforço. Em reunião realizada com a diretoria do Sindicato dos Trabalhadores em Saúde (Sindsaúde), consolidou-se uma aliança estratégica voltada para garantir uma representatividade mais forte e ativa da categoria no Congresso Nacional.

O encontro teve como foco principal a união dos trabalhadores e o fortalecimento das articulações buscando apoiar a pré-candidatura do Presidente do Sindsef-RO Almir José como representante dos trabalhadores de Rondônia.

Durante a agenda, a presidente do Sindsaúde, Célia Aparecida de Campos, juntamente com o diretor de finanças da entidade, Golbery da Paixão Leitão, declararam oficialmente apoio ao projeto de Almir José. Os dirigentes sindicais firmaram o compromisso não apenas de caminhar junto com a iniciativa, mas também de atuar ativamente na busca por parcerias com outros dirigentes sindicais do estado.

A meta é criar uma grande coalizão para defender todos os funcionários públicos de Rondônia.

Almir José se colocou à inteira disposição para assumir o compromisso com esse movimento e levar as reivindicações locais para o centro dos debates em Brasília. O objetivo é garantir que os direitos, as angústias e os anseios da classe trabalhadora tenham voz ativa nas decisões federais.

O sentimento que marcou a reunião foi o de identificação e esperança na nova liderança. “Estou preparado para ser essa representatividade no Congresso Nacional. Conheço bem os anseios e angústias do servidor, pois vivi na pele como funcionário da Ex-Sucam, conheço as dores do trabalhador e sei que juntos podemos fazer a diferença no Congresso Nacional”, destacou Almir José, presidente do Sindsef-RO pré-candidato a Deputado Federal pelo estado de Rondônia.

A expectativa agora é que a mobilização ganhe corpo nas próximas semanas, integrando novas entidades de classe para assegurar que a defesa do funcionalismo público rondoniense chegue com força total à capital federal.