Deputada Lebrinha destina R$ 142 mil para associação em Colorado do Oeste

Por Julia Cardoso

Publicada em 07/05/2026 às 16h09

O município de Colorado do Oeste recebeu um investimento de R$ 142 mil destinado por meio de emenda parlamentar da deputada estadual Gislaine Lebrinha (União Brasil) para a compra de um veículo que atenderá a Associação das Agroindústrias Cadastradas no SIM e no PROVE e Artesanatos de Colorado do Oeste (AGROSIPRO). O recurso foi solicitado pelo vereador Carlinhos.



A aquisição deve auxiliar no atendimento das demandas da entidade e contribuir para o deslocamento das equipes e o suporte às ações desenvolvidas com os associados.

“Esse recurso atende uma necessidade da associação e irá auxiliar os produtores e empreendedores que fazem parte da AGROSIPRO, garantindo mais suporte para o desenvolvimento das atividades realizadas no município”, afirmou a deputada.



A parlamentar também destacou a parceria com o governador de Rondônia, Coronel Marcos Rocha, no atendimento das demandas apresentadas pelos municípios e associações do estado. Segundo a parlamentar, a atuação em conjunto tem possibilitado a destinação de investimentos para diferentes setores, a ampliação das atividades e o apoio aos produtores locais.