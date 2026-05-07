Lula brinca com Trump:

Por Agência Brasil

Publicada em 07/05/2026 às 15h45

Durante a reunião bilateral nesta quinta-feira (7), o presidente Luis Inácio Lula da Silva (PT) brincou com Donald Trump sobre a questão dos vistos americanos para os jogadores da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo de 2026.

'Espero que você não anule o visto dos jogadores da seleção brasileira', pois a gente vai vir para ganhar a Copa do Mundo', disse Lula.

Questionado sobre a resposta de Trump, o petista disse que ele riu.

'Ele riu, pois agora ele vai rir sempre, ele aprendeu que rir é muito bom', disse Lula.

A Copa do Mundo de futebol começa em junho e tem como anfitrião os Estados Unidos, México e Canadá.

A reunião

O encontro foi uma “visita de trabalho”, formato menos formal do que uma reunião bilateral tradicional.

Segundo fontes da diplomacia do Brasil, a reunião foi vista como um passo para normalizar as relações comerciais entre os dois países, após os EUA aplicarem tarifas contra produtos brasileiros e sanções contra autoridades nacionais.

Além da economia, era esperado que os dois presidentes também tratassem de outros temas, como:

ataques dos EUA ao PIX;

cooperação no combate ao crime organizado e ao narcotráfico;

parcerias em minerais críticos e terras raras;

geopolítica na América Latina, no Oriente Médio e na ONU;

eleições no Brasil.

Antes do encontro desta quinta, Lula e Trump falaram por telefone no dia 1º de maio. O governo brasileiro disse que a conversa foi "amistosa".