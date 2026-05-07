Atendente “desliga na cara” do papa Leão em ligação com o banco

Por Notícias ao Minuto

Publicada em 07/05/2026 às 15h55

O papa Leão XIV protagonizou uma situação inusitada ao tentar resolver um problema bancário por telefone nos Estados Unidos. Segundo relato do reverendo Tom McCarthy, o pontífice acabou tendo a ligação encerrada pela atendente ao revelar sua identidade. O episódio foi confirmado pelo jornal The New York Times

O caso teria ocorrido cerca de dois meses após Robert Francis Prevost assumir o papado, no ano passado. De acordo com McCarthy, o papa ligou para um banco para atualizar dados da sua conta, como telefone e endereço.

Durante o atendimento, a funcionária informou que a alteração só poderia ser feita presencialmente. O papa então explicou que não teria como comparecer à agência, mas a atendente manteve a exigência.

Diante da insistência, ele decidiu se identificar. “Faria diferença se eu dissesse que sou o papa Leão?”, teria perguntado. Ao ouvir a declaração, a atendente encerrou a ligação.

A situação só foi resolvida posteriormente, quando outro padre entrou em contato com o presidente do banco e conseguiu efetuar a atualização dos dados.