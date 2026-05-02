2º Bingão das Mães promete tarde especial com R$ 3 mil em prêmios e transporte gratuito em Vilhena
Por Assessoria
Publicada em 07/05/2026 às 15h30
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Vilhena se prepara para receber um dos eventos mais aguardados em homenagem ao Dia das Mães. No próximo dia 09 de maio, acontece o 2º Bingão das Mães, uma programação gratuita que promete reunir famílias, diversão e muitos prêmios em uma tarde especial dedicada às mães vilhenenses.

O evento será realizado na Chácara Palmeira Azul, com início a partir das 14h, contando com sorteios de brindes, ambiente festivo e uma premiação de R$ 3 mil em prêmios para cartela cheia.

Além do bingo, a organização preparou uma estrutura especial para receber o público, reforçando o clima de confraternização e valorização das mães da comunidade.

Transporte gratuito estará disponível
Para facilitar a participação da população, o evento contará com transporte gratuito em diversos pontos da cidade. A saída dos ônibus será às 13h, com retorno previsto para às 18h.

Rota do transporte:
Pracinha do Bairro União

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