OAB Rondônia divulga balanço institucional de janeiro a abril de 2026 com foco no impulsionamento, defesa e cuidado com a advocacia

Por OAB-RO

Publicada em 07/05/2026 às 13h49

A Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Rondônia (OAB RO) apresenta um balanço de ações institucionais desenvolvidas entre os meses de janeiro e abril de 2026, período marcado pelo impulsionamento da advocacia, defesa das prerrogativas e cuidado com a classe em todo o estado.

Janeiro: diálogo institucional e fortalecimento da advocacia

O ano iniciou com forte atuação institucional, com destaque para o diálogo com órgãos do sistema de Justiça, participação na abertura do ano judiciário eleitoral e ações voltadas à valorização da advocacia. Também marcaram o período a entrega de credenciais a novos profissionais e o reconhecimento institucional, além de iniciativas voltadas à modernização e ao debate sobre o uso de tecnologia no Judiciário.

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Fevereiro: protagonismo e planejamento estratégico

O mês foi marcado por avanços institucionais relevantes, como a realização da histórica 500ª Sessão do Conselho Seccional, consolidando o planejamento estratégico da Ordem e reforçando seu papel na defesa das prerrogativas e no fortalecimento do sistema de Justiça.

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Março: atuação estratégica e ampliação da participação da advocacia

Em março, a OAB Rondônia intensificou sua atuação estratégica, com destaque para a abertura de inscrições para comissões temáticas, incentivando a participação ativa da advocacia nas ações institucionais e fortalecendo a representatividade da classe em todo o estado. https://www.oab-ro.org.br/marco-na-oab-rondonia-atuacao-estrategica-defesa-das-prerrogativas-e-valorizacao-da-advocacia/

Abril: protagonismo institucional e resultados concretos

O mês de abril foi marcado por ações concretas e resultados relevantes, como a realização da 502ª Sessão do Conselho Seccional, decisões importantes no âmbito ético-disciplinar, atuação firme contra o exercício ilegal da advocacia e promoção de iniciativas voltadas à saúde e segurança no trabalho, como a campanha “Abril Verde”. Além disso, a Seccional promoveu eventos de capacitação e reforçou sua interlocução com instituições públicas e a sociedade. https://www.oab-ro.org.br/abril-na-oab-rondonia-protagonismo-institucional-defesa-das-prerrogativas-e-fortalecimento-da-advocacia/

Ao longo do período, a OAB Rondônia também manteve atuação ativa em pautas de interesse público, como a participação na Campanha Legal – Eleições 2026, contribuindo para a orientação jurídica e o fortalecimento da cidadania no processo eleitoral.

O balanço reafirma o compromisso da instituição com a valorização da advocacia, a defesa intransigente das prerrogativas profissionais e o fortalecimento do Estado Democrático de Direito.

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