Hildon Chaves defende atualização das leis e cobra debate sobre fortalecimento da segurança pública em Rondônia

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 07/05/2026 às 14h00

O debate sobre segurança pública em Rondônia foi associado, pelo pré-candidato ao Governo do Estado Dr. Hildon, à necessidade de modernização das leis diante das mudanças registradas no cenário da criminalidade. Em manifestação pública, ele afirmou que as organizações criminosas passaram por transformações estratégicas e que os desafios enfrentados pelas forças de segurança se tornaram mais complexos ao longo do tempo.

Segundo o pré-candidato, o fortalecimento da segurança não depende apenas de discursos políticos. De acordo com a declaração, seriam necessários preparo técnico, investimentos, firmeza nas decisões e medidas compatíveis com a realidade atual enfrentada pela população e pelos profissionais da área.

Na avaliação apresentada por Hildon, a proteção da sociedade também estaria ligada à ampliação do debate sobre inteligência, integração entre as forças de segurança e criação de instrumentos capazes de garantir respaldo aos agentes que atuam diariamente no combate à criminalidade.

Ao abordar o tema, ele sustentou que a segurança pública não pode permanecer limitada por legislações antigas diante das mudanças registradas na atuação das organizações criminosas. Para o pré-candidato, o assunto precisa ser discutido com responsabilidade, coragem e visão de futuro.