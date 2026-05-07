PL e PRD lideram bancadas na Assembleia Legislativa, governador Marcos Rocha e prefeito Leo Moraes parceiros, qual o futuro do prefeito Flori?

Por Waldir Costa / Rondônia Dinâmica

Publicada em 07/05/2026 às 14h30

Deputados – O Legislativo Estadual de Rondônia é composto de 24 deputados e, sete deles com domicílio eleitoral em Porto Velho (mais de 360 mil eleitores em condições de votar em 2024). Os demais são do interior e o segundo município em número de votos é Ji-Paraná, que nas eleições municipais (prefeito e vereador) em 2024 tinha pouco mais de 96 mil eleitores aptos ao voto. Três parlamentares da legislatura atual concorrerão a outros cargos nas eleições gerais (presidente da República, governadores e os vices; dois dos três senadores de cada Estado e Distrito Federal, Câmara Federal e Assembleias Legislativas. O presidente da Ale-RO é do interior, Alex Redano (Republicanos), mas o governador é da capital, Marcos Rocha, presidente regional do PSD e cumpre o segundo mandato seguido.

Representatividade – Nas eleições gerais de 2022, o União Brasil somou o maior número de deputados estaduais. Foram reeleitos e eleitos 5 e na segunda colocação empate entre PSD, PRD, MDB e Podemos, cada um com três representantes. Com a Janela Eleitoral (5 de março a 3 de abril), que possibilitou mudanças de partidos pelos deputados sem a possibilidade da perda dos mandatos, o PL predomina na composição de bancadas com seis dos 24 deputados, junto com o PRD, também com o mesmo número de parlamentares. A Federação União Brasil e PP soma 4 deputados, que estão entre os cinco mais bem votados em 2024 somando mais de 20 mil votos. O mais bem votado foi Laerte Gomes (PSD/Ji-Paraná) o campeão com 25.603 votos, que certamente deverá manter a posição, porque é um político experiente e dedicado no exercício da função parlamentar delegada pelos eleitores.

Parceria – O assunto, ainda, está sendo tratado nos bastidores, porém com muita cautela e sem publicidade. Mas o governador Marcos Rocha, que preside o PSD no Estado teria mantido contato com o prefeito de Porto Velho, Léo Moraes, presidente estadual do Podemos para discutir sobre as eleições deste ano. As duas lideranças políticas do Estado estariam formatando uma parceria para as eleições gerais de outubro. O Podemos não tem pré-candidato a governador, diferente do PSD, que conta com Adailton Fúria, que renunciou ao cargo de prefeito de Cacoal, com pouco mais de um ano do segundo mandato, porque pretende disputar a sucessão estadual. A possibilidade está sendo discutida nos bastidores, e, é bem provável que Rocha e Moraes estejam caminhando juntos nas eleições deste ano. Como as convenções partidárias para escolha dos candidatos só ocorrerão no período de 20 de julho a 5 de agosto, as próximas semanas serão decisivas.

Parceria II – É importante destacar, que a maior liderança do Podemos, depois de o presidente regional Leo Moraes é o prefeito de Vilhena, Flori Cordeiro. Ele foi reeleito em 2024 com 74,43% dos votos válidos, enfrentando Raquel Donadon (PSD), de família tradicional na política de Vilhena e do Cone Sul. Desde a posse para o segundo mandato, em janeiro de 2025, que Flori falou sobre o eu próximo passo na política seria disputar a sucessão estadual, Ocorre que ele não recebeu o aval da cúpula (leia-se Leo Moraes) do partido. Apesar de filiado ao Podemos declarou recentemente, que irá apoiar nas eleições de outubro o candidato do PL a governador, senador Marcos Rogério, inclusive, tendo como parceiros mais seis prefeitos da região do Cone Sul. A provável parceria é o fato novo na política regional e deverá ser um dos assuntos predominantes nos próximos dias na política regional, devido a sua importância com vistas às eleições deste ano.

Demissão – Correto o posicionamento do governador Marcos Rocha (PSD), ao demitir o tenente coronel Davi Machado de Alencar, -que foi flagrado e detido– transportando clandestinamente canetas emagrecedoras oriundas do Paraguai. Machado foi exonerado do cargo em comissão (diretor), que ocupava na Secretaria de Estado de Patrimônio e Regularização Fundiária (Sepat) no Governo do Estado. Ele foi preso –e libertado posteriormente, após pagar fiança– em Foz do Iguaçu, cidade fronteiriça ao Paraguai com 300 ampolas de Tizerpatida. Certamente o comando da PM deverá aplicar as sanções ao oficial militar, que terá que, no mínimo, terá que explicar o que estava fazendo em Foz do Iguaçu, distante cerca de 2,8 mil km de Rondônia. Rocha, que é militar tomou as medidas legais, resta saber qual será a providência do comando da PM.

Respigo

Triste a notícia da prisão de o tenente-coronel da PM de Rondônia, Davi Machado de Alencar, em Foz do Iguaçu, na Ponte da Amizade, que divide o Brasil do Paraguai, no sábado (2). O oficial PM foi flagrado transportando (contrabandeando) cerca de R$ 400 mil em medicamentos emagrecedores (falsificados) +++ +++ As medidas legais foram tomadas, pelos defensores do militar que ajuizaram pedido de liberdade e ele foi liberado, após pagar fiança (RS 30 mil) determinada pelo Judiciário, e ele responderá pelo crime em liberdade. Quais as providências foram tomadas pelo comando da PM de Rondônia a respeito da situação? +++ O Governo do Estado precisa rever a situação da fila para consultas no sistema público de saúde. Há casos em que o paciente recebe a informação que será atendido nos próximos 5 anos. Seria melhor expedir o Atentado de Óbito +++ A situação lamentável ocorre na capital e no interior em clara demonstração de um sistema falido. É o fim da rosca... +++ Pela Copa Libertadores o Flamengo enfrenta hoje (7) o Independiente Medellín às 20h30. Ainda pela Libertadores o Mirassol recebe o LDU às 18h +++ Pela Sul-Americana jogam O´Higgins e São Paulo às 18 na casa do adversário. O Carabobo joga contra o Bragantino às 20h.