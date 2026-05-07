Prefeitura de Ji-Paraná realiza lançamento da campanha “Faça Bonito” 2026

Por Assessoria

Publicada em 07/05/2026 às 14h12

A Prefeitura de Ji-Paraná, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e Família (Semasf) e do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas), realizou na quarta-feira (06) o lançamento oficial da campanha “Faça Bonito” 2026. A cerimônia aconteceu no gabinete do prefeito Affonso Cândido (PL) e reuniu autoridades e representantes da rede de proteção da criança e do adolescente.

A campanha “Faça Bonito” é desenvolvida nacionalmente em alusão ao Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, lembrado anualmente em 18 de maio. A mobilização surgiu com o objetivo de fortalecer ações de conscientização, prevenção e enfrentamento à violência sexual contra crianças e adolescentes, incentivando denúncias e ampliando o debate sobre a proteção da infância e adolescência.

Durante o lançamento, foi destacada a importância da atuação conjunta entre o poder público, órgãos de proteção, instituições e sociedade no combate aos casos de abuso e exploração sexual infantojuvenil. O Creas é o órgão responsável pela coordenação da campanha no município e irá desenvolver ações educativas e de conscientização ao longo do mês de maio.

Participaram da cerimônia a conselheira tutelar Vanusa, representante do 2º Conselho Tutelar; a representante da OAB, Damaris Bastos; o defensor público Luiz Vieira Machado; o juiz do trabalho Edilson Cortez; além de vereadores representando a Câmara Municipal de Ji-Paraná.

O prefeito Affonso Cândido reforçou o compromisso da gestão municipal com a proteção das crianças e adolescentes e destacou a importância da união entre os órgãos da rede de apoio para fortalecer as ações de prevenção, acolhimento e garantia de direitos.