Ieda Chaves destaca Lei nº 6014/2025 e reforça combate ao abuso e exploração de crianças em Rondônia

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 07/05/2026 às 14h42

O fortalecimento das ações de combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes em Rondônia foi destacado pela deputada estadual Ieda Chaves durante manifestação relacionada à campanha Maio Laranja. Ao abordar o tema, a parlamentar afirmou que a mobilização vai além de uma ação de conscientização e representa um compromisso assumido com crianças e adolescentes do estado.

Na publicação, foi mencionada a autoria da Lei nº 6014/2025, apontada pela deputada como instrumento de reforço às medidas de enfrentamento à violência infantojuvenil. Segundo Ieda Chaves, a proteção às crianças não deve ser tratada como escolha, mas como obrigação coletiva e institucional.

A parlamentar também declarou que continuará atuando em defesa da conscientização, da proteção e da ampliação da escuta às vítimas e pessoas em situação de vulnerabilidade. Em trecho da manifestação, ela afirmou seguir “firme nessa luta” para proteger, conscientizar e dar voz a quem precisa ser ouvido.

Ainda durante o posicionamento, a população foi incentivada a participar das redes de proteção e a denunciar casos suspeitos de abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. O canal Disque 100 foi citado como meio oficial para denúncias relacionadas a violações de direitos humanos.