Campus São Miguel do Guaporé discute direitos, protagonismo e desafios atuais dos povos indígenas

Por IFRO

Publicada em 07/05/2026 às 14h28

Fechando o mês de abril, o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia (IFRO), Campus São Miguel do Guaporé, promoveu encontro sobre “Conscientização e reflexão sobre os direitos dos povos indígenas, seu protagonismo na história e os desafios contemporâneos relacionados à demarcação de terras e à garantia de direitos”. O evento ocorreu no dia 29 de abril, sob coordenação do Professor Diego Alves Lus, e contou com participação das etnias Poruborá (representados por Gisele Poruborá e Eudes Poruborá) e Tupari (representados por Joanilce Tupari) e povo Kampé (representados por Rosa Kampé).

Durante a palestra, Gisele Poruborá e Eudes Poruborá destacaram a importância dos povos nativos ocuparem espaços públicos, aproveitando a abertura institucional para relatar rica cultura indígena e as lutas históricas dos povos originários. Os representantes também conclamaram a necessidade de parcerias e maiores contatos entre a instituição IFRO e as comunidades nativas para além de um mês alusivo específico, colocando-se à disposição para o estreitamento de laços entre os povos originários, a comunidade de São Miguel do Guaporé e o IFRO.

O mês de abril constitui-se como marco simbólico de visibilidade às lutas, resistências e contribuições dos povos indígenas no Brasil. E os povos tradicionais representados no encontro são de suma importância para a região do Vale do Guaporé. Segundo a equipe organizadora, observando o contexto amazônico, particularmente em Rondônia, território historicamente habitado por diversos povos originários, o Instituto Federal de Rondônia (IFRO) busca fortalecer ações educativas que promovam o reconhecimento das identidades indígenas, o combate ao racismo e a efetivação da Lei 11.645/2008.

Equidade racial

Os objetivos específicos do debate “Conscientização e reflexão sobre os direitos dos povos indígenas, seu protagonismo na história e os desafios contemporâneos relacionados à demarcação de terras e à garantia de direitos” foram de fomentar o protagonismo indígena no ambiente institucional; ampliar o conhecimento sobre os povos indígenas de Rondônia; incentivar práticas pedagógicas alinhadas à Lei 11.645/2008; e estimular o diálogo entre saberes tradicionais e científicos.

Participaram estudantes do ensino médio/técnico; servidores docentes e técnicos, comunidade externa e lideranças indígenas. O Coordenador do evento, Diego Lus, valoriza a atividade e a produção de registros acadêmicos e culturais. Ele ainda argumentou que “o Abril Indígena propõe ações integradas de ensino, pesquisa e extensão, com enfoque na educação intercultural, no diálogo de saberes e na valorização da ancestralidade indígena, aspectos fundamentais numa sociedade plural e democrática”.

Como resultado esperado do evento tem-se a ampliação do debate institucional sobre direitos indígenas e maior visibilidade às pautas indígenas no IFRO. As ações foram desenvolvidas de forma interdisciplinar com a participação ativa das Coordenações de curso, da Direção de Ensino e da Direção Geral do campus priorizando metodologias participativas, rodas de conversa e vivências interculturais.