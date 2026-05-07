Prefeitura inicia obras de duplicação da Avenida Rio de Janeiro; obra contempla trecho que vai da JK até a Rua Sergipe

Por Assessoria

Publicada em 07/05/2026 às 14h05

A Prefeitura de Jaru iniciou, na manhã desta quinta-feira (07), as obras de duplicação da Avenida Rio de Janeiro, no trecho compreendido entre a Avenida JK e a Rua Sergipe, no Setor 02.

A primeira etapa da obra está sendo executada pela Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Seminsp) e contempla os serviços de demolição e terraplanagem da via.

O prefeito Jeverson Lima, acompanhado do deputado federal Lúcio Mosquini, do vice-prefeito Grécio Benedito e do secretário municipal de infraestrutura, Crhystian Figueiredo, acompanhou o início dos trabalhos e destacou a importância da ampliação de mais uma via urbana do município. “Jaru tem crescido rapidamente, e nós estamos acompanhando este desenvolvimento com investimentos à altura. Entre eles, está a ampliação das principais vias da cidade. A Avenida Rio de Janeiro é uma delas, pois concentra um grande fluxo de veículos e é uma das principais vias de acesso a bancos, instituições públicas e unidades de saúde”, ressaltou o prefeito.

Além da duplicação, o projeto também contempla a modernização da iluminação pública e a construção de calçadas. A obra foi viabilizada por meio de emenda parlamentar de aproximadamente R$ 2 milhões, destinada pelo deputado federal Lúcio Mosquini, com contrapartida de recursos próprios da Prefeitura de Jaru.