Emenda de R$ 1 milhão do Deputado Alex Redano fortalece projeto social da ADRA em Rondônia

Por Mateus Andrade

Publicada em 05/05/2026 às 08h00

Deputado estadual Alex Redano (Republicanos) (Foto: Mateus Andrade | Jornalista)

O deputado estadual Alex Redano (Republicanos), destinou uma emenda parlamentar no valor de R$ 1 milhão para a ADRA, com o objetivo de ampliar ações sociais voltadas a crianças e adolescentes em Rondônia.



O recurso será aplicado no desenvolvimento de atividades junto aos clubes de Desbravadores, promovendo formação educacional, cultural e cidadã. Entre as ações previstas estão aulas de violão, capacitação para formação de instrutores de fanfarra e a entrega de kits completos de fanfarras para os clubes, fortalecendo o acesso à música e à disciplina coletiva.



Segundo o deputado Alex Redano, o investimento reforça o compromisso do mandato com iniciativas que transformam realidades por meio da educação e da inclusão social.



“Estamos destinando esse recurso com a certeza de que ele será bem aplicado. A ADRA tem um histórico sério e reconhecido, e esse projeto vai impactar diretamente nossas crianças e adolescentes, oferecendo oportunidades, disciplina e desenvolvimento. Nosso mandato segue firme em apoiar quem faz a diferença na vida das pessoas”, destacou o parlamentar.



O diretor regional da ADRA em Rondônia, Daniel Lessa, também ressaltou a importância da parceria e do investimento para a ampliação das atividades.



“Essa emenda chega em um momento fundamental. Ela nos permite ampliar o alcance do nosso trabalho e oferecer mais oportunidades para crianças e adolescentes. Vamos trabalhar a formação musical, disciplina e valores, impactando diretamente o desenvolvimento desses jovens. Somos gratos pela confiança e pela parceria, que já vem de outros anos e tem gerado resultados concretos”, afirmou.



Com a iniciativa, a expectativa é atender um número significativo de jovens em diferentes municípios, fortalecendo os clubes de Desbravadores como espaços de formação integral e contribuindo para a construção de um futuro com mais oportunidades.