Dr. Luis do Hospital destaca papel da agricultura familiar e mobiliza apoio institucional em Theobroma

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 03/05/2026 às 09h50

A valorização da agricultura familiar foi reforçada durante a realização da 7ª Festa da Agricultura Familiar em Theobroma, evento que reuniu produtores e famílias ligadas ao campo. A iniciativa evidenciou o impacto direto da atividade na economia local e no abastecimento de alimentos, além de destacar o papel social desempenhado pelos trabalhadores rurais.

Ao longo da programação, foi ressaltado que a produção agrícola vai além dos números e envolve dedicação cotidiana, sustentada por histórias e rotinas que mantêm o funcionamento do setor. A presença de famílias e produtores no evento foi apontada como demonstração concreta da relevância desse segmento para a dinâmica econômica.

O deputado estadual Dr. Luis do Hospital mencionou a necessidade de continuidade no apoio a quem atua no campo, destacando que a atividade gera renda e contribui para a segurança alimentar. Segundo ele, iniciativas como a festa ajudam a fortalecer a cadeia produtiva e a dar visibilidade aos trabalhadores rurais.

A organização do evento também foi reconhecida, com menção ao incentivo institucional promovido pelo Executivo municipal. A realização de ações voltadas ao setor foi apontada como estratégia para estimular a permanência e o desenvolvimento das atividades no campo.