Deputado Marcelo Cruz homenageia colaboradores da Caravana Colo de Mãe na ALE-RO

Por Marcos Júnior

Publicada em 07/05/2026 às 08h10

Porto Velho, 06 de maio de 2026 – Por iniciativa do deputado estadual Marcelo Cruz, foi realizada nesta quarta-feira, no Auditório da Assembleia Legislativa de Rondônia (ALE-RO), uma Sessão Solene destinada à Outorga de Votos de Louvor aos colaboradores da Caravana Colo de Mãe.

A homenagem destacou dezenas de voluntários que contribuem de forma decisiva para que o projeto aconteça, reforçando o compromisso da Casa Legislativa em valorizar ações que promovem cidadania e inclusão social.

A Caravana, organizada pela Associação Beneficente Colo de Mãe, tem se consolidado como uma das mais importantes iniciativas de assistência comunitária em Porto Velho. Com apoio do deputado Marcelo Cruz, do vereador Pastor Evanildo e de diversos parceiros voluntários e institucionais, o projeto oferece serviços gratuitos como corte de cabelo, atendimento jurídico, consultas médicas, orientação processual, atualização do CadÚnico, atendimento oftalmológico, entre outros.

Enquanto os adultos recebiam atendimento médico, jurídico e social, as crianças foram contempladas com uma programação especial que incluiu atividades recreativas, brincadeiras, pula-pula e a distribuição de brinquedos e sacolinhas.

Essa atenção diferenciada garantiu um ambiente de acolhimento integral, envolvendo toda a família e fortalecendo os laços comunitários. Em seu pronunciamento, o deputado Marcelo Cruz destacou que a homenagem representa não apenas um gesto de valorização, mas também o reconhecimento da relevância social da Caravana: "Esta Outorga de Votos de Louvor é um ato de gratidão e de reforço à importância da ação, que tem transformado vidas e levado dignidade a quem mais precisa.

Isso já faz parte da minha essência: contribuir com emendas e apoiar iniciativas sociais por meio do nosso mandato." O deputado Marcelo Cruz reafirmou ainda seu compromisso em apoiar projetos que promovem inclusão e solidariedade, destacando que valorizar os colaboradores da Caravana é reconhecer o papel fundamental do voluntariado na construção de uma sociedade mais justa.

A iniciativa segue levando acolhimento e serviços essenciais às famílias de Porto Velho e de outras localidades, fortalecendo o compromisso com a cidadania e a dignidade.