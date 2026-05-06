Deputado Luizinho Gobel anuncia novas pontes em Chupinguaia e destaca avanços na infraestrutura rural

Por assessoria

Publicada em 06/05/2026 às 08h10

O deputado estadual Luizinho Gobel anunciou uma série de melhorias na infraestrutura viária do município de Chupinguaia, com foco na construção e conclusão de pontes em importantes linhas da região.

Entre as ações destacadas está a conclusão da ponte de concreto e aço na RO-495 (Linha 85), nas proximidades do distrito de Boa Esperança. A obra é considerada estratégica para garantir mais segurança e melhores condições de tráfego para produtores e moradores da zona rural.

Outro avanço citado pelo parlamentar é a construção de uma nova ponte sobre o rio Pimenta, na rodovia 496, no distrito do Novo Plano. Segundo ele, o projeto já está em fase de licitação.

Luizinho também relembrou investimentos anteriores, como a ponte de concreto construída sobre o mesmo rio Pimenta, na rodovia 391, resultado de articulações feitas em anos anteriores.

O deputado aproveitou para agradecer ao governador Marcos Rocha pelo atendimento das demandas apresentadas.

“É uma conquista importante para a nossa região. Agradeço ao governador por atender esse pedido e ajudar a levar mais desenvolvimento para quem vive e trabalha no campo”, destacou.

As obras devem contribuir diretamente para o escoamento da produção agrícola, além de melhorar o acesso entre comunidades rurais e distritos do município.