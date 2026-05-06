Prefeitura convoca profissionais aprovados em Concurso Público e Processos Seletivos; confira os editais

Por Assessoria

Publicada em 06/05/2026 às 08h42

A Prefeitura de Jaru publicou nesta terça-feira (05) editais de convocação para candidatos aprovados no Concurso Público e também nos Processos Seletivos realizados pelo município.

Por meio do concurso público foram chamados profissionais para os cargos de serviços gerais, assistente administrativo, técnico em enfermagem, fiscal de trânsito, cuidador, farmacêutico generalista, psicólogo e médico. Os convocados devem ficar atentos ao prazo de 30 dias, contados a partir da data de publicação do edital, para a posse no cargo, não sendo permitida prorrogação.

Já os candidatos convocados nos processos seletivos são para os cargos de neuropsicólogo, vigilante, assistente social e motorista de veículo pesado, todos têm o prazo máximo de 3 dias úteis para a apresentação da documentação exigida e assinatura do contrato de trabalho.

A Prefeitura reforça que toda a documentação necessária para a investidura nos cargos deverá ser encaminhada exclusivamente por meio eletrônico, conforme orientações contidas nos editais.

Também é importante destacar que é indispensável que os convocados acompanhem atentamente todas as informações disponíveis nos editais, a fim de garantir o cumprimento dos prazos e requisitos estabelecidos.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO CONCURSO PÚBLICO N.º 037/PMJ/2026 DE 05 DE MAIO DE 2026

EDITAL DE CONVOCAÇÃO N.º 003/SEGAP/2026- PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO N.º 003/SEGAP/2025 - NEUROPSICÓLOGO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO N.º 011/SEGAP/2026 - PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO N.º 004/SEGAP/2025 - VIGILANTE

EDITAL DE CONVOCAÇÃO N.º 026/SEGAP/2026 - PROCESSO SELETIVO EMERGENCIAL SIMPLIFICADO N.º 001/SEGAP/2025 - ASSISTENTE SOCIAL E MOTORISTA DE VEÍCULO PESADO