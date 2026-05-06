Colisões com postes de energia já deixaram mais de 240 mil clientes sem luz em Rondônia 

Por ENERGISA

Publicada em 06/05/2026 às 09h30

O movimento Maio Amarelo, que reforça a importância da segurança no trânsito, ganha ainda mais relevância diante de um dado preocupante em Rondônia: somente em 2025, foram registradas mais de 190 ocorrências de veículos que colidiram contra postes de energia, deixando um rastro de prejuízos e interrupções no fornecimento elétrico.

De acordo com levantamento da Energisa Rondônia, essas ocorrências provocaram impacto acumulado em cerca de 174 mil unidades consumidoras ao longo do ano. Esse número representa a soma de clientes que ficaram sem energia em cada acidente, podendo incluir o mesmo cliente mais de uma vez, caso tenha sido afetado em diferentes ocorrências.

Em 2026, de janeiro a abril, já foram contabilizados 59 acidentes desse tipo, com impacto acumulado de quase 70 mil clientes. O mês de março chama atenção, concentrando o maior número de consumidores afetados no período.

Impactos vão além dos danos materiais

As colisões contra postes, muitas vezes causadas por imprudência, excesso de velocidade ou falta de atenção, não geram apenas prejuízos estruturais. Elas também representam risco à vida, tanto para os ocupantes dos veículos quanto para pedestres.

Além disso, cada acidente pode comprometer o fornecimento de energia para bairros inteiros, afetando residências, comércios e serviços essenciais.

Para a coordenadora de Segurança da Energisa Rondônia, Jucilene Dias, o período do Maio Amarelo é uma oportunidade importante para reforçar atitudes responsáveis no trânsito.

“Grande parte desses acidentes poderia ser evitada com direção mais consciente. É fundamental respeitar os limites de velocidade, evitar o uso do celular ao volante e nunca dirigir sob efeito de álcool. Além disso, é importante entender que um poste não é apenas uma estrutura física, ele sustenta toda uma rede elétrica que atende milhares de pessoas”, destaca.

A especialista também reforça cuidados específicos em casos de acidentes envolvendo a rede elétrica. “Se um veículo colidir com um poste, a orientação é não se aproximar e, se possível, permanecer dentro do carro até a chegada do socorro, pois pode haver risco de choque elétrico”, alerta.

O que fazer em caso de acidente

Em situações de acidentes que envolvam postes ou a rede elétrica, a população deve manter distância e acionar imediatamente o Corpo de Bombeiros, pelo 193, e a Energisa, pelo 0800 647 0120.