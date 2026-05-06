Por Assessoria

Publicada em 06/05/2026 às 09h03

Projeto Mãos Dadas: Prefeitura realiza oficina de fabricação de salgados finos. Uma oportunidade para aprender, se qualificar e gerar renda

Local: CRAS Volante – Distrito Bom Futuro

Inscrições até: 13/05/2026

Documentos necessários:

Folha resumo do Cadastro Único

Documentos pessoais

Comprovante de residência

Público-alvo: Famílias de baixa renda inscritas no CadÚnico

Vagas limitadas!

Informações: (69) 9 9601-5204

Garanta sua vaga e venha aprender a produzir deliciosos salgados finos!