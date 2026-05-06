Projeto Mãos Dadas: Prefeitura realiza oficina de fabricação de salgados finos. Uma oportunidade para aprender, se qualificar e gerar renda
Local: CRAS Volante – Distrito Bom Futuro
Inscrições até: 13/05/2026
Documentos necessários:
Folha resumo do Cadastro Único
Documentos pessoais
Comprovante de residência
Público-alvo: Famílias de baixa renda inscritas no CadÚnico
Vagas limitadas!
Informações: (69) 9 9601-5204
Garanta sua vaga e venha aprender a produzir deliciosos salgados finos!
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