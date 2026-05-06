Homem fica preso às ferragens após acidente na área rural de Corumbiara

Por Folha do Sul

Publicada em 06/05/2026 às 08h50

Um homem identificado até agora como Euclides de Oliveira, conhecido pelo apelido de “Muriçoca”, sobreviveu milagrosamente após se envolver em um acidente na Rodovia do Boi, próximo ao distrito de Vitória da União, pertencente a Corumbiara, na tarde desta terça-feira, 5.



De acordo com informações obtidas pelo FOLHA DO SUL ON LINE, Muriçoca dirigia um veículo VW Gol, e bateu de frente em um caminhão que trafegava no sentido contrário, vindo de uma fazenda em direção a Corumbiara.



O motorista do veículo de carga, vendo o carro baixo na contramão, tentou evitar a batida, mas o outro condutor levou o Gol justamente para o mesmo lado da pista, o que resultou na violenta batida.



A reportagem confirmou que uma equipe do Corpo de Bombeiros de Cerejeiras foi acionada para desencarcerar o motorista, que ficou preso às ferragens. Ele foi levado para o Hospital Municipal de Corumbiara, onde chegou consciente.



Porém, em virtude das suspeitas de fraturas, o acidentado, que seria morador da área rural do município, deve ser transferido, ainda hoje, para o Hospital Regional de Vilhena, em uma ambulância da prefeitura de Corumbiara.