Mais de 11 mil empresas abertas no 1º trimestre impulsionam economia de Rondônia

Por Jane Carvalho

Publicada em 06/05/2026 às 08h35

Com tecnologia, integração entre órgãos e políticas públicas de desburocratização, o governo de Rondônia tem transformado o ambiente de negócios no estado. Assista ao vídeo e veja como o sistema Empresa Fácil RO está tornando a abertura de empresas mais rápida, simples e acessível.

No primeiro trimestre de 2026, Rondônia registrou um crescimento histórico de 25,45% na abertura de empresas, com 11.405 novos negócios formalizados, contra 9.091 no mesmo período de 2025. O dado não representa apenas números, revela uma transformação estrutural no ambiente econômico do estado.

Há poucos anos, abrir uma empresa em Rondônia era um processo que exigia tempo, paciência e enfrentamento de etapas burocráticas. Muitos empreendedores viam seus planos esbarrarem na lentidão dos trâmites. Hoje, esse cenário mudou completamente.

EMPREENDER EM RONDÔNIA FICOU MAIS FÁCIL

Abertura de empresas cresce no 1º trimestre de 2026 em comparação com 2025

O avanço expressivo é resultado direto de políticas públicas estratégicas adotadas pelo governo de Rondônia, aliadas à modernização dos serviços da Junta Comercial do Estado de Rondônia (Jucer).

Somente no mês de março de 2026, foram abertas 3.835 empresas, quase o dobro do registrado em março de 2024. Com isso, o estado já acumula 188.608 empresas formalizadas desde 2019, com projeção de alcançar cerca de 40 mil novas empresas até o final de 2026, superando o recorde anterior de 2025.

O governador de Rondônia, Marcos Rocha, destacou o impacto das ações governamentais. “Rondônia vive um momento de transformação econômica. Estamos criando um ambiente favorável para quem quer empreender, com menos burocracia, mais agilidade e segurança jurídica. Isso se reflete diretamente na geração de emprego, renda e desenvolvimento para o nosso estado.”

SERVIÇOS E PEQUENOS NEGÓCIOS LIDERAM EXPANSÃO

O crescimento é puxado principalmente pelo setor de serviços, com destaque para:

Transporte rodoviário de cargas

Serviços de entrega

Segmento de beleza

Comércio varejista de vestuário

A maioria das novas empresas é formada por Microempreendedores Individuais (MEIs), mas também há aumento significativo de sociedades limitadas (LTDA), indicando amadurecimento do ambiente empresarial.

Porto Velho segue como principal polo empreendedor, acompanhada por municípios como Ji-Paraná, Ariquemes e Cacoal, que também apresentam forte dinamismo econômico.

ROTATIVIDADE NATURAL E SALDO POSITIVO FORTALECEM O MERCADO

O levantamento também aponta aumento de 25,79% no número de empresas baixadas, totalizando 5.985 registros. No entanto, esse movimento é considerado natural em um ambiente econômico aquecido.

O dado mais relevante é o saldo positivo: 5.420 novas empresas no primeiro trimestre de 2026, crescimento de 25,08% em relação a 2025.

Esse resultado demonstra não apenas expansão, mas consolidação de um ambiente empreendedor ativo, dinâmico e resiliente.

TECNOLOGIA REDUZ TEMPO E TRANSFORMA A EXPERIÊNCIA DO EMPREENDEDOR

Um dos grandes marcos dessa transformação é o uso da tecnologia. Atualmente, abrir uma empresa em Rondônia pode levar, em média, apenas 3 horas e 54 minutos, sendo possível concluir processos de forma totalmente digital.

O sistema Empresa Fácil RO revolucionou o acesso aos serviços ao integrar, em um único ambiente digital, dados da Receita Federal, órgãos estaduais e municipais, permitindo abertura, alteração e baixa de empresas com rapidez, segurança e praticidade.

Além da agilidade, a redução de custos também se tornou um dos principais avanços para quem deseja empreender no estado. Para empresas de baixo risco, a economia pode variar de 60% a 93% nos custos de abertura. O valor médio, que antes chegava a R$ 5.099,15, passou para R$ 387,89 em janeiro de 2026, considerando os 15 municípios com maior número de empresas. Já empreendimentos que não se enquadram como baixo risco também podem ter redução de custos, com dispensas específicas por órgão, como nos casos em que não há necessidade de pagamento de licenciamento junto ao Corpo de Bombeiros ou à Vigilância Sanitária, mantendo apenas exigências ambientais. Outro avanço importante é a adoção de assinaturas avançadas pelo gov.br, eliminando a necessidade de certificados digitais e tornando o processo ainda mais acessível.

O presidente da Jucer, Clébio Billiany de Mattos, reforçou a importância da inovação. “A modernização dos serviços trouxe mais eficiência e acessibilidade ao empreendedor. Hoje, Rondônia é referência em desburocratização, com processos rápidos, digitais e integrados. Isso fortalece o ambiente de negócios e estimula novos investimentos.”

HISTÓRIAS QUE REPRESENTAM O NOVO MOMENTO DO EMPREENDEDORISMO

Por trás dos números recordes, estão histórias reais de quem decidiu empreender e encontrou um ambiente mais favorável em Rondônia. É o caso da empresária Térlua Barroso, proprietária de uma hamburgueria, que atua no segmento de alimentação e já conta com seis colaboradores.

“O processo de abertura do nosso negócio foi extremamente simples e rápido, graças à integração dos órgãos públicos pelo sistema Empresa Fácil RO. Conseguimos realizar o registro automático na Jucer e já estamos avançando com a emissão das licenças. Além disso, tivemos isenção de taxas, o que tornou tudo ainda mais acessível”, destacou.

Segundo Térlua, a formalização trouxe benefícios importantes desde o início das atividades. “Hoje podemos emitir notas fiscais, acessar crédito e garantir mais segurança jurídica. Isso também aumenta a credibilidade com nossos clientes e parceiros. Sem dúvida, ficou muito mais fácil empreender em Rondônia”, afirmou.

Com expectativa de crescimento contínuo, a empreendedora pretende expandir o negócio, fortalecer a marca e aproveitar novas oportunidades no mercado.

REDESIM E INTEGRAÇÃO GARANTEM MAIS AGILIDADE E SEGURANÇA

A transformação do ambiente empresarial também é resultado da atuação da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios (Redesim), instituída pela Lei nº 11.598/07.

Em Rondônia, a Redesim é operada pela Jucer por meio do sistema Empresa Fácil RO, promovendo:

Integração entre Junta Comercial, Receita Federal, Sefin e prefeituras

Entrada única de dados para abertura de empresas

Processos 100% digitais, sem uso de papel

Possibilidade de legalização em até 24 horas para atividades de baixo risco

Esse modelo integrado elimina burocracias, reduz custos e garante mais segurança jurídica para quem deseja empreender.

MENOS BUROCRACIA E MAIS DESENVOLVIMENTO

As melhorias implementadas trazem benefícios diretos para empreendedores, municípios e sociedade:

PARA O EMPREENDEDOR:

Redução no tempo e custo de abertura

Ambiente digital único, simples e seguro

Menos deslocamentos e mais agilidade

PARA OS MUNICÍPIOS:

Otimização de processos

Padronização e modernização da gestão

PARA A SOCIEDADE:

Redução da informalidade

Geração de empregos formais

Crescimento econômico sustentável

Além disso, com base na Lei da Liberdade Econômica, atividades de baixo risco passaram a ter dispensa de licenciamento prévio, tornando o processo ainda mais rápido.

ANTES E DEPOIS: UM ESTADO MAIS COMPETITIVO E EMPREENDEDOR

Evolução da abertura de empresas em Rondônia de 2019 a 2026, com projeção de novo recorde

Se antes abrir uma empresa era um desafio, hoje Rondônia se consolida como um dos estados mais ágeis e favoráveis ao empreendedorismo no país.

A combinação entre políticas públicas, tecnologia e integração entre órgãos criou um novo ciclo de crescimento econômico, onde empreender se tornou mais simples, rápido e acessível.

Com inovação, eficiência e compromisso com o desenvolvimento, Rondônia segue batendo recordes e fortalecendo o ambiente de negócios, consolidando-se como referência nacional em modernização e desburocratização.

ATENDIMENTO AO EMPREENDEDOR

A Jucer mantém canais diretos para suporte ágil e acessível:

(69) 3212-8350

(69) 9 9603-9044

(69) 9 8455-4673

(69) 9 9984-2722

(69) 9 9600-0292 (14h às 20h)

Ouvidoria: (69) 9 9982-2065

E-mails: [email protected] | [email protected]