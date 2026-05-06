Laerte Gomes destacou a parceria com o prefeito e prestigia Feira do Agricultor em Theobroma

Por Juliana Martins

Publicada em 06/05/2026 às 08h30

Laerte Gomes destacou a parceria com o prefeito Giliard e toda equipe (Foto: Assessoria Parlamentar)

O vice-presidente da Assembleia Legislativa de Rondônia (Alero), deputado Laerte Gomes (PSD) cumpriu agenda neste final de semana no município de Theobroma, onde visitou a tradicional Feira do Agricultor, um espaço que simboliza a força e a dedicação dos produtores rurais e o papel fundamental do setor produtivo na economia local.



Acompanhado do prefeito Giliard, do vice-prefeito Edmilson e dos vereadores Vanessa e Dudu, o parlamentar percorreu a feira, conversou com produtores e moradores, e pôde acompanhar de perto o trabalho desenvolvido pelos agricultores do município.





Novos recursos e investimentos para Theobroma (Foto: Assessoria Parlamentar)



Durante a visita, Laerte Gomes destacou a relevância do homem e da mulher do campo para o desenvolvimento dos municípios de Rondônia, reafirmando sua atuação em defesa do setor produtivo.



“Sou um grande defensor do setor produtivo, pois sei da importância do homem e da mulher do campo para o desenvolvimento dos nossos municípios. Valorizar o trabalhador rural é reconhecer quem produz, gera renda e sustenta tantas famílias com dignidade”, afirmou.



Além da visita à feira, o deputado também anunciou a destinação de recursos importantes para Theobroma, reforçando seu compromisso com o crescimento do município e a melhoria da qualidade de vida da população.



A agenda também serviu para fortalecer o diálogo com lideranças locais e consolidar parcerias que visam garantir novos investimentos e avanços para a cidade.





Parlamentar ao lado dos produtores rurais (Foto: Assessoria Parlamentar)



“Vamos continuar trabalhando com responsabilidade, fortalecendo parcerias e levando resultados concretos para quem mais precisa”, finalizou o parlamentar.



Foto: Assessoria