Infraestrutura: Operação Tapa-Buraco avança no bairro Vista Alegre

Por Assessoria

Publicada em 06/05/2026 às 08h58

Os trabalhos da equipe da SEMOD seguem em ritmo acelerado com a operação tapa-buracos no bairro Vista Alegre. Diversas ruas já receberam os serviços, garantindo mais segurança, melhor trafegabilidade e mais qualidade de vida para moradores e motoristas que utilizam as vias da região.

De acordo com o secretário Agostinho Lara, a ação faz parte de um cronograma que está sendo executado em toda a cidade. A previsão é de que, em poucos dias, todos os bairros sejam contemplados com os serviços.

A iniciativa reforça o compromisso da administração municipal com a manutenção da infraestrutura urbana e o bem-estar da população.