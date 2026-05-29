Por rondoniatual.com

Publicada em 29/05/2026 às 09h30

Um crime cercado de violência e mistério foi registrado na tarde desta quinta-feira (28) na ponte sobre o Rio Machado, localizada no km 04 da BR-429, zona rural de Presidente Médici.

A Polícia Militar foi acionada após denúncias informarem que havia um corpo boiando embaixo da ponte. Ao chegarem ao local, os policiais encontraram a vítima caída entre pedras no meio do rio.

Segundo as informações apuradas, o corpo estava em posição de bruços e com as mãos algemadas, detalhe que reforça a suspeita de execução.

Durante o isolamento da área, os policiais localizaram sobre a ponte dez cápsulas deflagradas de arma de fogo, aparentemente de calibre .380, além de três projéteis. Todo o material foi preservado para análise da Perícia Técnica.

Devido à complexidade da ocorrência, o Corpo de Bombeiros foi acionado para realizar a remoção do cadáver com auxílio de embarcação. Equipes da Polícia Civil e da Perícia Criminal também estiveram no local para iniciar os procedimentos investigativos.

Até o momento, a vítima não havia sido oficialmente identificada. A Polícia Civil investiga o caso como possível homicídio com fortes indícios de execução.

Existe a suspeita de que o corpo seja de um homem identificado apenas como Marcelo, informação que ainda deverá ser confirmada oficialmente pelas autoridades competentes.