Com apoio de Ezequiel Neiva, Alto Alegre dos Parecis receberá van para atender Secretaria Municipal de Obras

Por Alexandre Almeida

Publicada em 30/05/2026 às 08h40

Recurso vai contribuir com transporte das equipes dos servidores da Secretaria Municipal de Obras (Foto: Nilson Nascimento I Assessoria parlamentar)

O trabalho desempenhado pelo deputado estadual Ezequiel Neiva (PL) garantiu o pagamento de um recurso no valor de R$ 300 mil à Prefeitura de Alto Alegre dos Parecis para a aquisição de uma van destinada à Secretaria Municipal de Obras. A indicação atende a uma demanda apresentada pelos vereadores Izaias Jovino, Joelson da Flor da Serra, Pastor Jercino e Valmir Moto Táxi, em conjunto com o vice-prefeito e secretário da pasta, Edilson Santos.

Com o recurso já disponibilizado ao município, a Prefeitura poderá dar andamento ao processo de aquisição do veículo, que será utilizado no transporte das equipes da Secretaria Municipal de Obras. O investimento representa um reforço para a logística da pasta, contribuindo para mais agilidade nos atendimentos e melhores condições de trabalho aos servidores.

“Fico muito satisfeito em ver que esse recurso já foi pago à Prefeitura e que, em breve, a população poderá contar com mais esse investimento para fortalecer os trabalhos da Secretaria Municipal de Obras. A aquisição da van vai garantir mais agilidade no deslocamento das equipes, além de oferecer melhores condições de trabalho aos servidores que atuam diariamente no atendimento das demandas do município”, destacou o deputado Ezequiel Neiva.

O novo veículo deverá auxiliar no deslocamento das equipes que atuam em serviços urbanos, manutenção de vias e demais ações executadas pela Secretaria Municipal de Obras. Além de garantir mais comodidade aos servidores, a iniciativa também contribuirá para otimizar os serviços prestados à população.

“Garantir estrutura adequada aos servidores é fundamental para que os trabalhos sejam executados com mais eficiência, segurança e qualidade. Com melhores condições de deslocamento e suporte às equipes, os serviços prestados à população ganham mais agilidade e efetividade, refletindo diretamente no atendimento das demandas do município”, afirmou o parlamentar.

O investimento reforça o compromisso do deputado estadual Ezequiel Neiva com o fortalecimento da infraestrutura e a melhoria dos serviços públicos em Alto Alegre dos Parecis. “Seguimos trabalhando de forma parceira com o município, ouvindo as demandas da população e buscando recursos que contribuam para o desenvolvimento da cidade e para a melhoria da qualidade de vida das pessoas. Alto Alegre dos Parecis pode continuar contando com nosso empenho e dedicação em ações que tragam benefícios concretos para a população”, finalizou.

Foto: Nilson Nascimento