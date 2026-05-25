China revisa para 82 o número de mortos em explosão de mina de carvão

Por Notícias ao Minuto

Publicada em 25/05/2026 às 10h27

Autoridades chinesas revisaram para 82 o número de mortos na explosão da mina de carvão de Liushenyu, na província de Shanxi.

A explosão de gás ocorreu na noite de sexta-feira (22). Havia 247 trabalhadores no subsolo da mina no momento do acidente, segundo autoridades locais.

O número inicial de mortos era de pelo menos 90 pessoas. A chefe do condado de Qinyuan, Guo Xiaofang, disse que a contagem incorreta ocorreu por causa do caos na cena do desastre. A revisão do número de mortes foi apresentada neste sábado (23).

"Após o incidente, a cena era caótica, a contagem da empresa sobre o número de trabalhadores não estava clara, o que levou ao número inicial impreciso", declarou Guo Xiaofang, chefe do condado de Qinyuan, em Shanxi.

Duas pessoas continuam desaparecidas e 128 estão feridas, segundo Guo Xiaofang. Os trabalhadores feridos foram hospitalizados para tratamento, enquanto 35 escaparam ilesos da explosão, de acordo com a chefe do condado de Qinyuan.

O governo chinês fechou as quatro minas do Grupo de Coqueificação de Carvão Shanxi Tongzhou. A empresa é dona da mina de Liushenyu e teve seus executivos detidos pelas autoridades locais.

O desastre em Shanxi é o mais letal na mineração chinesa em 17 anos. O recorde anterior ocorreu em 2009, quando uma explosão em Heilongjiang matou 108 trabalhadores.

A mina de Liushenyu produz 1,2 milhão de toneladas de carvão por ano. O combustível é a base do setor energético da China, que extraiu 4,83 bilhões de toneladas no ano passado.

O presidente Xi Jinping ordenou uma investigação sobre o incidente. Ele também pediu no sábado (23) que as autoridades não poupem esforços no tratamento médico dos feridos e nas buscas.

A mídia estatal publicou um editorial neste domingo (24) para exigir mais segurança. O jornal Diário do Povo defendeu a reversão da tendência de priorizar o desenvolvimento em vez da proteção aos trabalhadores.