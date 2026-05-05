Assembleia Legislativa aprova R$ 252,5 milhões para obras de infraestrutura viária em Rondônia

Por Júlio Aires

Publicada em 05/05/2026 às 08h10

A Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia (Alero) aprovou projeto de lei que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar, por operação de crédito, no valor de R$ 252,5 milhões em favor do Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes (DER/RO). A medida reforça o orçamento estadual para o exercício de 2026 e viabiliza a execução de obras estruturantes na malha viária.

O recurso, autorizado com base na Lei 6.021, de 2025, será destinado principalmente a investimentos em pavimentação asfáltica, construção e substituição de pontes, além de outras intervenções voltadas à melhoria da infraestrutura de transporte.

A iniciativa atende a demandas críticas relacionadas às condições precárias de estradas e pontes, que atualmente impactam a mobilidade, o transporte escolar, o escoamento da produção agrícola e o acesso da população a serviços públicos essenciais.

Do total aprovado, os valores serão aplicados em programas estratégicos, como o desenvolvimento da infraestrutura de transporte e logística, com foco na recuperação e ampliação da malha viária, e na execução de obras especificas, como pontes. Também estão previstos recursos para a gestão de convênios e acompanhamento das ações.

Entre as ações prioritárias está a substituição de pontes de madeira por estruturas mais modernas e duráveis, garantindo maior segurança aos usuários e mais eficiência logística.

A modernização da infraestrutura viária promove mais fluidez no tráfego, redução de custos logísticos e melhoria na qualidade de vida da população, especialmente nas regiões rurais, que serão diretamente beneficiadas pelas obras.

A aprovação do projeto reforça o papel do Poder Legislativo no apoio a políticas públicas voltadas ao desenvolvimento regional. Os investimentos possuem caráter social e econômico, contribuindo para a integração entre comunidades, o fortalecimento do setor produtivo e a ampliação da competitividade dos produtores locais nos mercados regional e nacional.

Sessões abertas à população

As sessões da Assembleia Legislativa acontecem às terças-feiras, às 15h e às quartas-feiras, às 9h. A população pode acompanhar presencialmente ou pelos canais da TV Assembleia (7.2) e YouTube. Mais informações sobre os projetos e as votações estão disponíveis no Sistema de Apoio ao Processo Legislativo (Sapl) e no site oficial da Alero.