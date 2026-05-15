Alero realiza sessão solene proposta pelo deputado Pedro Fernandes e homenageia personalidades e instituições de Rondônia

Por Assessoria

Publicada em 15/05/2026 às 08h00

A Assembleia Legislativa de Rondônia (Alero) realizou nesta quarta-feira (13) a sessão solene com entrega de Méritos, Títulos e Honrarias proposta pelo deputado estadual Pedro Fernandes (PRD). A cerimônia reuniu autoridades, familiares e representantes de diversos setores para homenagear profissionais e projetos que se destacam pelos relevantes serviços prestados à sociedade rondoniense.



Durante a solenidade, foram homenageados Policiais Militares dos projetos Face a Face e PROERD, reconhecidos pelo trabalho de prevenção, proteção às famílias e aproximação com a comunidade, além de policiais que atuam diretamente no combate ao tráfico de drogas e ao crime organizado no estado.



Também receberam homenagens integrantes da Associação de Capoeira e Defesa Pessoal Zambi, representantes do Projeto Social de Karatê de Cujubim, servidores da Fundação Estadual de Atendimento Socioeducativo (FEASE), em reconhecimento às ações desenvolvidas nas áreas social, educacional e esportiva, além do Dr. Benedito Antônio Alves, Conselheiro aposentado do Tribunal de Contas de Rondônia, que recebeu o Título de Cidadão Honorário de Rondônia. “Minha gratidão ao deputado Pedro Fernandes pela honra de receber o título de Cidadão Honorário do Estado de Rondônia. Recebo com muita humildade esse importante reconhecimento”, disse.



O 2º Sargento da Polícia Militar Ronaldo Pereira do Nascimento, integrante do Projeto Face a Face, destacou a importância do reconhecimento aos profissionais da segurança pública. “Essa honraria representa o reconhecimento pelo trabalho realizado dentro da segurança pública, principalmente pela sensibilidade e dedicação nas funções exercidas. Isso nos motiva ainda mais a continuar desenvolvendo esse trabalho com relação ao projeto”, afirmou.



O deputado Pedro Fernandes destacou a importância da valorização de pessoas e instituições que contribuem diariamente para o desenvolvimento de Rondônia. “Esse é um momento de reconhecimento para homens e mulheres que dedicam suas vidas ao cuidado, à proteção e à transformação da sociedade. São pessoas que fazem a diferença e merecem todo nosso reconhecimento, respeito e gratidão”, afirmou o parlamentar.



A sessão solene reforçou a importância do reconhecimento público ao trabalho desenvolvido por profissionais e projetos que impactam positivamente a vida da população, fortalecendo valores como cidadania, segurança, inclusão social e compromisso com a sociedade.



Confira os homenageados :



Título de Cidadão Honorário de Rondônia



Dr. BENEDITO ANTÔNIO ALVES



Medalha de Mérito Cultural - Projeto Face a Face



2º SGT PM RONALDO PEREIRA DO NASCIMENTO



3º SGT PM JADERSON CORADI FERRO



SGT PM REGIVANE BARBOSA DOS SANTOS SOUZA



3º SGT PM EZEQUIAS JOSÉ FERREIRA



3º SGT PM ANDERSON SILVA



SGT PM ROSICLEIA ALVES PAIVA



Medalha do Mérito Legislativo – Projeto PROERD



3° SGT QPPM PAULO CESAR NUNES RODRIGUES



2º SARGENTO CAIOJUNIAS RIBEIRO ROSA



Voto de Louvor – Policiais Militares



COMANDANTE RUDINEI JOÃO BESSEGATTO POGERE



CB QPPM CLEITON WILLIAM DE ALENCAR



1º SGT QPPM EPITÁCIO GOMES DULTRA



CB QPPM ÉRIKA DE OLIVEIRA ANDRADE



3° SGT QPPM FABIANO ALVES DE MELO



2° SGT QPPM GILBERTO DOS SANTOS DORNELES



CB QPPM HEBER OLIVEIRA RODRIGUES



2º SGT QPPM JOSÉ CARLOS MAXIMIANO



CB QPPM MARCOS ANTONIO BONFIM DOS SANTOS



1° SGT QPPM MARCOS PEREIRA SOARES



3° SGT QPPM RENATO VANJURA FERREIRA



3° SGT QPPM ROBSON RIGOBELLO



2º SGT ROGERIO BITENCOURT DA SILVA



CB QPPM SAMUEL FERNANDES LUCENA



3º SGT QPPM WALDINEY ALVES DA COSTA



CB PM WELLINGTON VIEIRA MORAES



Voto de Louvor – Mestres de Capoeira - Associação de Capoeira e Defesa Pessoal Zambi



ANTONIO ALVES RODRIGUES (MESTRE AZULÃO)



LEU SANTO VALÉRIO (MESTRE LÉU)



EZEQUIAS DE OLIVEIRA BATISTA (MESTRE EZEQUIAS)



JOSÉ CARLOS ALVES (MESTRE MASSARICO)



JOSÉ SANTOS ALENCAR (MESTRE BAIANINHO)



NATANAEL COSTA PRESTES (MESTRE DRAGÃO DE RONDÔNIA)



ELIAS FERNANDO RIBEIRO (MESTRE XOROQUINHO)



ALEX MAGALHÃES DOS SANTOS (MESTRE CUPIM)



MARCOS TEIXEIRA DOS SANTOS (MESTRE PAULÃO)



SALMEN DE OLIVEIRA BATISTA (MESTRE SALMEN)



HUGO ZANOLI GONÇALVES (MESTRE HUGÃO)



JOSÉ RAIMUNDO VIEIRA (MESTRE VIEIRINHA)



Voto de Louvor - Projeto Social de Karatê de Cujubim



JOSÉ CARLOS DA SILVA SOUZA – 2º LUGAR – KUMITE INDIVIDUAL/CUJUBIM



HEMILLY KAROLINE GONÇALVES MACEDO – 2º LUGAR – KUMITE REVEZAMENTO/ CUJUBIM



Voto de Louvor – FEASE



ANTÔNIO MEDEIROS- FEASE – FUNDAÇÃO ESTADUAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO