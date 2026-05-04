Acir quer voltar ao Senado por Rondônia; Cruz luta por revogação de decretro que impede o garimpo; e Mosquini vê Bolsonaro anistiado

Por Sérgio Pires

Publicada em 04/05/2026 às 10h03

A MARIA FUMAÇA ESTARÁ DE VOLTA AINDA ESTE ANO, COM PASSEIO CURTO E IRÁ ATÉ SANTO ANTÔNIO JÁ NO ANO QUE VEM

Quando se quer, se faz! Mesmo com todas as dificuldades logísticas, de sérios obstáculos de trajeto, de percalços, de custos, o prefeito Léo Moraes decidiu atender a um dos pedidos mais insistentes dos porto-velhenses e de muita gente que visita a Capital: vai colocar o Maria Fumaça para funcionar num trecho de um quilômetro, inicialmente, entre a Praça Madeira/Mamoré e o Cai N´Água.

É apenas o primeiro passo. Enquanto se trabalha na recuperação dos trilhos neste primeiro quilômetro, já para este ano, outra equipe da Prefeitura começará a fazer o mesmo serviço na direção oposta, da Igreja de Santo Antônio para o centro da cidade. Porque o projeto total é totalmente desafiante: até o segundo semestre do ano que vem, colocar o trem dos trilhos para a volta dos passeios entre o centro da cidade e a igrejinha histórica.

Uma equipe de especialistas em trens, do time da Associação Brasileira de Preservação Ferroviária, a ABPF, deve chegar a Porto Velho neste final de semana, para começar os estudos finais para a implantação do primeiro quilômetro do passeio. Outros estudos serão feitos para superar dois grandes obstáculos: o canal Santa Bárbara e o trecho a partir do Km 1,5, onde houve um desmoronamento de 200 metros, tornando estes os grandes impedimentos para que o Maria Fumaça volte a rodar até Santo Antônio.

A primeira fase do passeio, que sairá do pequeno círculo hoje existente dentro da Praça Madeira/Mamoré e seguirá por um quilômetro, será feito com a Locomotiva 18, que percorria a antiga Estrada de Ferro até Guajará. No ano que vem, para a ida e volta dos oito quilômetros, será reformada, especialmente, a Locomotiva 50, para poder percorrer trechos maiores e com mais vagões.

Durante vários anos, o passeio de trem, mesmo num pequeno trecho, entre o centro de Porto Velho até Santo Antônio, era uma atração para centenas e centenas de pessoas, que chegavam a enfrentar filas e longo tempo de espera para participar da curta aventura histórica. A última viagem do tipo de turismo que leva todos ao passado, relembrando a saga da Madeira/Mamoré, aconteceu em 1999.

Agora, cerca de 27 anos depois, Porto Velho voltará a ter seu trenzinho inesquecível, há tantos anos pedido por todos. Léo Moraes sabe que terá que enfrentar muitos problemas, alguns obstáculos aparentemente intransponíveis e um custo alto.

Mas, certamente valerá a pena, porque ele vai ressuscitar um dos mais importantes monumentos da nossa História e reativar o turismo interno que fez grande sucesso durante longos anos.

Que seja benvinda, a fumaça do nosso trenzinho da Madeira/Mamoré!

ROCHA NO ESTILO MINEIRO SE PREPARA PARA A RETA FINAL DE MANDATO, DE OLHO NO HOSPITAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DA CAPITAL

Desde que retornou dos Estados Unidos, onde foi divulgar nosso tambaqui em feira internacional (e o fez com sucesso, novamente!) o governador Marcos Rocha tem aparecido muito pouco, fora das redes sociais. Ora gravando vídeo lembrando que os governos são passageiros e o que importa é o que eles deixam à coletividade; ora saudando o Dia do Trabalhador; ora anunciando o salário do funcionalismo na conta e, ainda, em eventos oficiais, com membros do Judiciário, por exemplo.

Nesta semana, uma das poucas aparições públicas de Rocha foi na inauguração de um dos hangares do Corpo de Bombeiros, onde ele, muito bem humorado, foi saudado de forma especial, pelo apoio que tem dado à estrutura da corporação, em todo o seu mandato. Desde que anunciou que abriu mão de sua candidatura ao Senado e que permanecerá no poder até 5 de Janeiro, o Governador tem preferido se manter afastado da mídia e dos holofotes.

Uma das consequências da decisão de não concorrer, de assumir a presidência do PSD e, ainda, de anunciar apoio ao candidato Adailton Fúria como seu sucessor, era esperada: o aumento dos ataques da oposição. Também não surpreende de todo uma campanha nas redes sociais do vice-governador Sérgio Gonçalves, com críticas ao governo do qual ele fez parte até há pouco.

O que se sabe, mas apenas pelos bastidores, é que o Governador tem atuando firme na organização do seu partido, na montagem das nominatas para a Câmara Federal e Assembleia Legislativa e, ainda, em relação a Luís Fernando da Sefin, seu candidato ao Senado.

Por enquanto, Marcos Rocha atua no estilo mineiro, embora seja carioca. Trabalha em silêncio, faz mudanças no Governo, organiza as atividades da reta final de mandato e persegue, todos os dias, a meta de ao entregar, mesmo que parcialmente, um hospital de urgência e emergência para Porto Velho.

INÍCIO DO ASFALTO DO ANEL VIÁRIO DE 260 MILHÕES E DUAS PONTES EM CANDEIAS: REGIÃO DA CAPITAL DARÁ SALTO EM INFRAESTRUTURA

Das duas grandes obras que vão melhorar muito o acesso à Capital, uma deve ficar pronta em alguns meses, certamente já neste ano e a outra terá autorização para seu início nesta segunda-feira, dia 4 de maio. A que está andando e deve ficar concluída no máximo até final de outubro, são as duas pontes sobre o rio Candeias, na divisa de Porto Velho.

Uma das pontes está sendo totalmente refeita pelo Dnit e ainda há muitos detalhes a serem resolvidos. A outra, chamada de Ponte Velha, que estava praticamente condenada, está sendo recuperada pelo Consórcio Nova 364 e deve ficar pronta um pouco antes. A ponte nova, será estaiada, ou seja, terá cabos de aço ligados a uma torre, para sustentá-la, com a utilização da mais moderna tecnologia.

A outra obra, que deve receber ordem de serviço do Dnit e que também será executada pelo Consórcio 364, vai ter um custo de 260 milhões de reais e deve ficar pronta em dois anos. Trata-se do Anel Viário da Capital, chamado de Expresso Porto.

No total, serão 35 quilômetros de asfalto, ligando a BR 364, na altura do Hospital das Irmãs Marcelinas até a região portuária da Capital. O pior trecho tem 17 quilômetros, desde a 364 até os principais acessos da cidade. A solenidade de assinatura da autorização para a obra acontece com quatro anos de antecedência, graças à pressão feita pelo prefeito Léo Moraes, que quer ver grande parte das centenas de caminhões que hoje passam pela avenida Jorge Teixeira, a BR 319, usando o novo Anel Viário.

NOTICIÁRIO NACIONAL DOMINA, MAS CAMPANHA AO GOVERNO EM RONDÔNIA CONTINUA FIRME E FORTE

Na sucessão de feriadões e com o noticiário nacional (Messias, Dosimetria, Banco Master) tomando conta de quase tudo, a campanha política em Rondônia, por estes dias, está em segundo plano. Mas não se diga que ela arrefeceu. Nos bastidores, está muito quente.

Dos três principais candidatos ao Governo, neste momento, o que está percorrendo as cidades com mais intensidade é o ex-prefeito de Cacoal, Adailton Fúria. Ele percorreu várias cidades do Cone Sul e gravou vídeo dizendo que se falava muito que a região já tinha decidido apoiar seu adversário Marcos Rogério, mas, segundo ele, nas ruas e conversando com a população, a história é bem diferente.

Já Marcos Rogério retornou à campanha (os candidatos são obrigados a falar em pré-campanha, mas é uma hipocrisia, porque a campanha já começou há muito tempo) depois de participar de duas vitórias importantes da oposição, no Senado: a negativa dada a Jorge Messias para o STF e a derrubada do veto de Lula à Dosimetria. Ele recomeçou visitando vários municípios e buscando apoios. Neste momento, seu principal objetivo é conseguir a parceria do prefeito Léo Moraes.

Hildon Chaves deixou a campanha por alguns dias, para viajar ao exterior, visitando familiares e se preparando para a duríssima caminhada que terá pela frente. Neste período, quem ficou com a missão de manter a campanha acesa em Rondônia foi seu vice, o deputado estadual Cirone Deiró, que o fez, aliás, com competência.

Entre os demais candidatos, o mais entusiasmado é Expedito Netto. Ele tem percorrido o Estado e concedido várias entrevistas, sempre exaltando o governo do presidente Lula e o quanto ele tem feito por nosso Estado.

O nome do MDB, o professor e mestre Pedro Abib, fez um vídeo nas redes sociais, se apresentando como pré-candidato. Samuel Costa, do PSB, dá entrevistas e participa de programas de TV. Pouco se ouve falar no candidato do Psol, o advogado Luiz Carlos Teodoro.

ACIR GURGACZ QUER VOLTAR AO SENADO CHEIO DE PLANOS, PARA AJUDAR RONDÔNIA A CRESCER CADA VEZ MAIS

Para quem gosta de Rondônia, da sua história e do seu futuro, ouvir Acir Gurgacz é um lenitivo. Seus olhos brilham quando fala no Estado que adotou sua família há 54 anos, quando a Eucatur começou a transportar passageiros e quando vir para cá era uma verdadeira odisseia. Novamente candidato ao Senado, de onde saiu por uma dessas grandes injustiças praticadas contra alguns homens públicos, Acir fala em entusiasmo contagiante sobre sua terra, suas potencialidades e seu futuro.

Ao participar do programa Papo de Redação, com os Dinossauros Everton Leoni, Beni Andrade, Erik Araújo e Sérgio Pires, na Parecis FM, esta semana, Acir falou de história, de trabalho, de resultados e de projetos. Um deles, que ele considerou primordial, é a industrialização do Estado, para que possamos agregar valor aos inúmeros produtos que produzimos.

Falou contra o pedágio da BR 364 e que afirmou que ela pode ser duplicada pelo Dnit, mesmo privatizada; lembrou da sua atuação, inclusive trazendo membros do governo federal, de instituições ambientais e da imprensa nacional para conhecerem de perto a situação da BR 319; exigiu o asfaltamento da rodovia que nos liga a Manaus e ainda lembrou que é do PDT, mas não é de esquerda.

Acir recordou que, como senador, conviveu com quatro Presidentes da República: Lula, Dilma, Michel Temer e Jair Bolsonaro e que, com todos eles, teve o melhor e mais respeitoso dos relacionamentos. “Não quero saber de radicalismos”, afirmou. Sua prioridade é brigar pelas causas rondonienses.

Ele pode ser candidato ou não? A palavra final será do TRE de Rondônia. Durante a entrevista, o advogado Juacy Loura Júnior, um dos maiores especialistas em Direito Eleitoral do Estado, ex-juiz do TRE, participou, declarando que não tem qualquer dúvida de que, pela legislação atual, Acir pode concorrer sim. E ele concorrerá!

MARCELO CRUZ PEDE REVOGAÇÃO DE DECRETO QUE IMPEDE O GARIMPO E DESTACA IMPORTÂNCIA DA ATIVIDADE PARA RONDÔNIA

É um absurdo que a atividade garimpeira, legítima e feita com os cuidados ambientais necessários, continue sendo proibida em Rondônia por causa de um decreto do então governador Osvaldo Piana de exatos 35 anos, ou seja, em 1991. Por isso é que o deputado estadual Marcelo Cruz, ex-presidente da Assembleia Legislativa, discursou nesta semana no parlamento estadual, pedindo a urgente “revogação do decreto 5.197, aquele que impõe todas as restrições à mineração”.

“O garimpo gera 860 empregos diretos e mais de 13 mil indiretos. Estamos falando de sustento para famílias que dependem dessa atividade”, argumentou, entre vários outros benefícios que ao garimpo poderia trazer à sociedade, o deputado rondoniense. Marcelo ainda rebateu críticas relacionadas com o uso de mercúrio na extração do ouro. Segundo Cruz, as cooperativas “estão preparadas para trabalhar de forma segura e responsável”.

Ele citou ainda “estudos da Universidade Federal de Rondônia (UNIR) que reforçam a viabilidade do uso controlado da substância com técnicas modernas”. Para Marcelo Cruz, “é necessário atualizar a legislação estadual e permitir que o setor avance de forma sustentável”. “Tenho certeza de que o governador Marcos Rocha vai se sensibilizar e em breve encaminhará projeto para que possamos revogar esse decreto de 1991”, reivindicou.

O deputado defendeu com veemência a importância do garimpo como atividade econômica estratégica para Rondônia e, ainda segundo ele, “há a necessidade de modernização das normas que regulam o setor, para que ele se integre legalmente ao processo de crescimento da economia do nosso Estado”, concluiu.

AVANTE TEM RELAÇÃO COMPLETA PARA BUSCAR ENTRE TRÊS E QUATRO CADEIRAS NA ALE. NOMINATA TEM OITO MULHERES

Antes um partido pequeno, quase nanico. Em poucos anos, contudo, o Avante deu um salto. Nas mãos do ex-deputado Jair Montes, a sigla cresceu muito em Rondônia, ao ponto de ter sido uma das primeiras a montar uma chapa completa para a disputa às 24 cadeiras da Assembleia Legislativa.

Um dos destaques é a nominata feminina, com nada menos do que oito candidatas: Mary Granemann, de Guajará; Márcia da Saúde, de Porto Velho; Simone Siqueira do Isaú, de Ji-Paraná; Cidinha Albuquerque, de Vilhena; Cristina Ortega, de Rolim de Moura; Cristina Legasse, de Machadinho do Oeste; Regiane Francini, de Cujubim e Conceição do Cabo, de Nova Mamoré.

A relação masculina tem vários pesos-pesados. Entre eles, o ex-presidente da Assembleia, Marcelo Cruz e um dos vereadores que mais se destacam na Câmara Municipal de Porto Velho, Breno Mendes. Tem ainda o ex-secretário de Saúde, do Estado, Coronel Jefferson e outros três vereadores: Marcos Combate, Zé Paroca e Jeovani Ibiza e outro ex-presidente da Assembleia Legislativa, Hermínio Coelho.

Estão ainda na relação: Dr. Ferrari, de Rolim de Moura; Laércio Torres, de Vilhena; Roni Irmãozinho, de Buritis; Clebim Fúria, de Cacoal; Allen da Visão Rural, de Nova Mamoré; Professor Célio Leandro, de Porto Velho; Joel da Enfermagem, de Porto Velho; Saldanha, de Candeias; Chiquinho do Sintax e Paulo Tico e ainda Militar, de Porto Velho.

O partido conta que poderá eleger entre três e quatro deputados estaduais.

DEPUTADO COMEMORA FIM DAS MULTAS DOS PEDÁGIOS E DIZ QUE PODE ESTAR PERTO DE BOLSONARO SER ANISTIADO

Toda a bancada de Rondônia na Câmara Federal, em peso, votou pela derrubada do veto do presidente Lula à nova Lei da Dosimetria. No Senado, só não se sabe a posição do senador Confúcio Moura. O deputado federal Lúcio Mosquini foi um dos parlamentares rondonienses que usaram as redes sociais para comemorar não só esta, mas outras vitórias no Congresso.

Mosquini também comemorou a decisão do governo federal de cancelar mais de três milhões de multas de trânsito. Ele apresentou projeto de lei na Câmara, exatamente para cancelar as multas como se o motorista tivesse cometido alguma transgressão ao Código de Trânsito, caso não pagasse corretamente os pedágios.

Enquanto o projeto percorria os trâmites na Câmara, o governo se antecipou e anunciou o cancelamento total das multas. Elas eram aplicadas de forma inexplicável, como se o motorista inadimplente com o pedágio tivesse cometido uma infração. Um abuso, agora corrigido.

Num vídeo que divulgou, Mosquini, por exemplo, comemorou a derrubada do veto presidencial e anunciou: “demos um passo muito importante para nossa anistia, inclusive para a libertação do nosso Presidente Bolsonaro”!

Outros parlamentares que nos representam no Congresso, tanto na Câmara Federal como no Senado, usaram as redes sociais para comemorar vitórias da oposição, tanto no caso da rejeição do nome de Jorge Messias para o STF quanto pela derrubada do veto de Lula à Dosimetria.

CAIADO, AMIGO DE RONDÔNIA, PODE SURPREENDER NA ELEIÇÃO PRESIDENCIAL? EM GOIÁS, ELE TEM 84 POR CENTO DE APROVAÇÃO

Ainda não apareceram nas pesquisas nacionais, mas daqui a pouco vão começar a aparecer: os números estratosféricos da aprovação de Ronaldo Caiado em seu Estado, Goiás, quando conhecidos amplamente no país, certamente poderão fazer o eleitor refletir sobre esta candidatura à Presidência da República. Caiado deixou seu governo, depois de uma reeleição com uma mão nas costas, com aprovação de 84 por cento dos goianos.

Por enquanto, estão entre os nomes que almejam a Presidência o filho do presidente Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, um bom nome, mas considerado ainda inexperiente; Lula, que quer um quarto mandato e, hoje, teria poucas chances de chegar lá e o ex-governador de Minas, Romeu Zema. Caiado aparece como uma possibilidade de surpresa, por tudo o que de positivo realizou durante seus mandatos comandando o governo de um Estado que deu um salto, em praticamente todas as áreas.

O candidato goiano tem fortes ligações com Rondônia. Já esteve várias vezes no Estado. A última na Rondônia Rural Show do ano passado. Está convidado para voltar este ano, o último em que a feira terá o comando do governador Marcos Rocha, seu amigo pessoal. Sua secretária de Educação, que colocou o sistema de ensino estadual num outro patamar, é também uma rondoniense adotada: Fátima Gavioli.

Outra prova da popularidade do ex-governador e agora candidato à Presidência é que ele vai fazer seu sucessor. Daniel Vilela, deputado federal, lidera as pesquisas em todos os cenários e, num segundo turno, teria quase o dobro dos votos do segundo colocado.

PERGUNTINHA

Qual a interpretação que você dá ao que pediu a controvertida e ex-bolsonarista senadora Soraya Thronicke, hoje no PSB do Mato Grosso do Sul, quando, na sabatina do derrotado Jorge Messias ao STF, ela afirmou: “Quando vestir a toga, não esqueça dos amigos”?