Por ISTOÉ Gente

Publicada em 15/04/2026 às 16h06

O Prime Video anuncia a inclusão de Giovanna Antonelli, Ícaro Silva e João Vicente de Castro no elenco da segunda temporada da série Original Prime Tremembé. A produção, baseada no livro “Tremembé: O Presídio dos Famosos”, de Ullisses Campbell, explorará novos desdobramentos de casos de grande repercussão nacional, reforçando a aposta da assinatura Amazon Prime em conteúdo exclusivo no Brasil.

O que aconteceu

A segunda temporada de Tremembé adiciona Giovanna Antonelli, Ícaro Silva e João Vicente de Castro ao elenco.

Novos personagens baseados em figuras condenadas por crimes de grande repercussão se juntam à trama.

A série continuará a explorar a vida de presos famosos na penitenciária de Tremembé, tanto na ala masculina quanto feminina.

Giovanna Antonelli interpreta Dominique Scharf, personagem condenada a 58 anos de prisão por crimes que incluem roubo, estelionato, fraude e falsificação de documentos. Ícaro Silva assume o papel de Robinho, condenado a 9 anos de prisão por estupro coletivo. João Vicente de Castro participa como Thiago Brennand, com múltiplas condenações por estupro e lesão corporal, totalizando penas que superam 20 anos de prisão.

Novos enredos e personagens se destacam

A nova leva de episódios acompanhará os desdobramentos marcantes da primeira temporada. Na ala feminina, Suzane von Richthofen mantém seu protagonismo, enfrentando o desafio de ser aceita pela sociedade ao buscar a vida fora da prisão. Elize Matsunaga, por sua vez, também procura um recomeço em regime aberto, arriscando-se em uma nova profissão.

Na ala masculina, as chegadas de Thiago Brennand e Robinho, milionários condenados por crimes sexuais, prometem instigar um contraste de poder e privilégio dentro das muralhas de Tremembé. A série retrata as trajetórias de indivíduos cujos crimes tiveram grande repercussão nacional, ambientados na penitenciária conhecida como “prisão dos famosos”.

Quem está por trás da nova temporada de Tremembé?

A produção da nova temporada de Tremembé é da Paranoid para o Amazon MGM Studios. A direção fica a cargo de Vera Egito, com roteiro assinado por Juliana Rosenthal, Michelle Ferreira e Ullisses Campbell. O enredo é baseado no livro “Tremembé: O Presídio dos Famosos”, do próprio Ullisses Campbell, e conta com Marina Ruy Barbosa na produção associada.