Virginia é proibida de tirar foto em restaurante em Madri e reclama:

Por R7

Publicada em 15/04/2026 às 15h57

Virginia Fonseca se arrumou toda nesta terça-feira (14) para jantar com os amigos em um restaurante em Madri, na Espanha, mas não pôde compartilhar muito do momento com seus fãs. A influenciadora, que está novamente na cidade para visitar o namorado, Vini Jr., contou que foi proibida de fazer registros no local.

“Não pode tirar foto e nem gravar vídeos aqui, gente [risos]. Porque eles não querem que estrague a experiência do cliente”, explicou.

Virginia confessou que não gostou muito de ser barrada de fazer os conteúdos para suas redes sociais, em que tem mais de 54,8 milhões de seguidores.

“Achei legal, mas não achei também [risos] Queria mostrar para vocês como é lindo aqui”, disse ela.