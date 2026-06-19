Redano diz a Rebelo: “Rondônia é um Estado interditado”; PL oficializa Marcos Rogério; e Mosquini e Maurício são nomes fortes à reeleição

Por Sérgio Pires

Publicada em 19/06/2026 às 08h38

Não basta protestar. Tem que agir. Foi o que fez o senador Jaime Bagattoli, contra mais um abuso do terrorismo ambiental imposto pelo governo federal contra Rondônia. Bagattoli protocolou Projeto de Decreto Legislativo, no Senado, suspendendo a criação da nova reserva chamada Parque Indígena do Rio Tanaru, que vai retirar enormes áreas de quatro municípios do Estado.

Afirmando que sua proposta é no sentido de “proteger as famílias da desapropriação”, o decreto proposto por Bagattoli quer suspender a decisão do governo Lula de desapropriar propriedades rurais, “inclusive com o uso da força”, nos municípios de Chupinguaia, Corumbiara, Parecis e Pimenteiras do Oeste.

“Enquanto ainda vive as consequências da criação arbitrária de 11 reservas ambientais, Rondônia precisa enfrentar, novamente, a criação de uma nova unidade de conservação. Trata-se do Parque Nacional dos Povos Indígenas do Rio Tanaru, criado neste mês por meio de um decreto da União. A criação acontece mesmo já não havendo nenhum membro vivo da tribo indígena Tanaru”, registra.

Bagattoli argumenta que “a criação tem gerado preocupação já que propriedades rurais, localizadas no que é hoje o parque nacional, podem ser desapropriadas, inclusive pelo uso da força, em quatro cidades”. Foi para tentar evitar mais este abuso contra o Estado que Bagattoli pede que seja suspensa a criação do Parque Nacional Tanaru.

“Esse é mais um exemplo de criação de uma reserva que nada agrega a Rondônia. Pelo contrário, da forma como foi feita, a criação só vai gerar ainda mais insegurança jurídica e prejuízos sociais e econômicos a famílias inteiras”, registrou.

Ao registrar seu protesto e apresentar o projeto que impede as desapropriações, Bagattoli lista “uma série de erros cometidos pela União e os riscos que isso pode gerar”. Entre os pontos ignorados estão “a falta de uma consulta pública prévia com a população, que será afetada, assim como o desrespeito aos direitos individuais de propriedade”.

Ele também aponta graves prejuízos sociais e econômicos às famílias produtoras que vivem na região e lembra que Rondônia já preserva, atualmente, quase metade do seu território. “Rondônia não precisa de mais unidades de conservação, precisa sim de regularização fundiária!”

“Se querem proteger a floresta, a saída é regularizar o produtor que, a partir disso, será obrigado a preservar a área de mata dentro da sua propriedade. Agora, o que não podemos aceitar é a desapropriação forçada e os prejuízos imensos que isso terá na região”.

O que se espera é que a ação de Bagattoli não seja isolada e que seu projeto receba o aval de todos os membros da bancada federal. Os deputados federais Lúcio Mosquini e Fernando Máximo já foram às redes sociais registrar seu protesto. E os outros?

PL oficializa nome de Marcos Rogério ao governo em encontro em Porto Velho, nesta segunda

Nesta segunda-feira, dia 22, o PL rondoniense faz um grande encontro em Porto Velho. O destaque do evento será o senador Marcos Rogério, cujo nome será oficializado pelo partido, em nível regional, como aquele que representará a sigla para ocupar a cadeira de Marcos Rocha a partir de 2027.

O grande encontro político, com a presença também dos candidatos ao Senado Fernando Máximo e Bruno Scheid, acontecerá na casa de shows Vila Privilege, o novo nome da antiga Talismã, na zona leste da capital. Marcado para o entardecer, a partir das 18 horas, o encontro deverá reunir um grande público.

Não há ainda detalhes sobre a presença da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, que lançou Bruno Scheid ao Senado, em nome dela e do seu marido, o ex-presidente Jair Bolsonaro. Ela já veio mais de uma vez a Rondônia, inclusive a Porto Velho.

Outra importante presença, caso se confirme, será a do prefeito Léo Moraes. O PL aguarda ansioso pela oficialização do apoio do comandante da maior cidade do Estado, o que é considerado decisivo para as pretensões de Marcos Rogério.

Outra decisão que poderá ser anunciada no encontro do PL, nesta segunda, se relaciona com o anúncio do nome do deputado Rodrigo Camargo como vice, na chapa liderada por Marcos Rogério. Camargo é do Podemos, partido comandado por Léo Moraes, e seu ingresso na chapa oficializaria o apoio do prefeito ao Senado.

Batalha pelas oito cadeiras da Câmara tem seis querendo a reeleição e muitos outros querendo tomá-las

Candidatos e candidatas à Câmara Federal estão na batalha, percorrendo o Estado, buscando apoios para tentarem chegar lá. Além dos seis que buscarão a reeleição, nomes muito fortes estão batalhando para conquistar uma vaga.

Quais as chances dos seis que querem mais um mandato? Neste time, há nomes fortíssimos, como os de Lúcio Mosquini e Maurício Carvalho. Tem ainda Cristiane Lopes, Rafael Fera, Thiago Flores e Coronel Chrisóstomo.

Mas olha só quem vem aí: Jesualdo Pires, Luiz Cláudio da Agricultura, Jaime Gazola, Ted Wilson, Mauro Nazif, Anselmo de Jesus, Ramon Cujuí, Pastor Evanildo e Pastor Valadares, entre tantos outros nomes.

E tem ainda o time feminino. Um timaço. Nesta relação estão Jaqueline Cassol, Joliane Fúria, Euma Tourinho, Tânia Sena e Sofia Andrade, por enquanto as mais cotadas.

A corrida pelas oito cadeiras da Câmara Federal será absolutamente complexa. Os atuais deputados estão correndo atrás do eleitor, anunciando liberação de emendas e buscando espaço na mídia. Já os novos chegam com discurso de renovação, com críticas ao atual sistema e prometendo que seguirão caminhos diferentes.

A verdade é que todos querem ou manter seus espaços ou ampliar os que já têm. Nomes bons não faltam. Tomara que o eleitor escolha aqueles que acabem fazendo o melhor por Rondônia. Agora, só as urnas vão dizer se nós, eleitores, acertamos ou erramos na escolha.

Rondônia é um Estado interditado, diz Alex Redano, em encontro com participação de Aldo Rebelo

“Nós somos hoje um Estado interditado!” A frase é do presidente da Assembleia Legislativa, deputado Alex Redano, durante entrevista coletiva, na manhã desta quinta-feira. A conversa com os jornalistas precedeu um debate sobre o Zoneamento Socioeconômico-Ecológico de Rondônia. O destaque do evento foi a presença do ex-ministro Aldo Rebelo, um dos maiores conhecedores da Amazônia e seus problemas.

No contato com os jornalistas, tanto Redano quanto Rebelo não pouparam críticas às investidas do governo federal, que tem atacado o agronegócio e a produção rural. Para Aldo Rebelo, o governo Lula trata tudo como destruição da natureza. “Nada disso. O que há é produção de alimentos”. Os dois deixaram claro que Rondônia tem grande potencial produtivo, por isso não se pode aceitar a perseguição implacável a quem trabalha na terra e dela vive.

Alex Redano defendeu ainda a regularização fundiária e o andamento de novos passos do Zoneamento Socioeconômico-Ecológico do Estado, para que cresçamos em parceria com o meio ambiente. Aliás, o presidente da ALE tem sido um dos principais parceiros dos produtores que ou estão ameaçados ou já perderam tudo pelos ataques virulentos das autoridades federais.

Depois do encontro com os jornalistas, Redano, Rebelo e muitos convidados participaram de uma sessão especial para discussão do zoneamento, com palestra do ex-ministro e hoje, ainda, pré-candidato à Presidência da República. Ele ainda vai disputar a convenção do Democracia Cristã com o ex-ministro do STF Joaquim Barbosa.

Emoção e lembranças no encontro do ex-ministro com Guilherme Erse, filho de Moreira Mendes

Foi um encontro rápido, mas recheado de emoção. Ao conversar com o ex-ministro Aldo Rebelo, nesta quinta-feira, na Assembleia Legislativa, o assessor especial da Presidência, Guilherme Erse, mal conteve a emoção. Filho do falecido deputado Moreira Mendes, Guilherme e Rebelo relembraram, mesmo num curto diálogo, a amizade e o respeito mútuo da época do ministro do governo Lula e do parlamentar de Rondônia.

Ao se apresentar como filho de Moreira Mendes, Aldo Rebelo saudou Guilherme Erse e recordou a importância do pai dele para a concretização de projetos importantes para o país, como o próprio Código Florestal, em que Moreira Mendes deu importante contribuição, lembrou o autor da lei final que definiu o novo Código, até hoje importante para toda a Amazônia e para o país.

Moreira Mendes foi senador entre 1999 e 2003, entre outros mandatos. O novo Código Florestal foi assinado em maio de 2002. Aldo Rebelo era presidente da Câmara Federal. Rebelo era do PCdoB, enquanto Moreira Mendes tinha sido eleito pelo PDT, mas tinha posições políticas antagônicas ao então presidente da Câmara.

Mesmo assim, os dois foram grandes amigos. Moreira Mendes, inclusive, foi autor de uma proposta de homenagem a Aldo Rebelo, o que o ex-ministro não esquece até hoje. A memória de Moreira Mendes, falecido em 2018, um importante empresário e político de Rondônia, foi lembrada na Assembleia Legislativa, neste breve encontro entre Rebelo e o filho Guilherme Erse. O chefe da Casa Civil do governo, Elias Rezende, testemunhou o bate-papo, ouvindo atentamente a lembrança de uma personalidade da nossa História.

Seduc chama mais de mil professores e técnicos escolares aprovados no último concurso público do Estado

A segunda-feira, dia 15, marcou um dia importante para a Educação de Rondônia: a convocação de pelo menos 1.038 professores e técnicos educacionais que passarão a integrar as equipes da Secretaria de Educação do Estado, a Seduc. Todos foram aprovados num grande concurso público, do qual participaram nada menos do que 23 mil candidatos para professores e outros 105 mil para as funções técnicas nas escolas.

No total, foram ofertadas mais de 4 mil vagas para os cargos de professor Classe C e técnico educacional em todo o Estado. Segundo a Seduc, do total de nomeados, 51 são candidatos negros e 22 são pessoas com deficiência (PcD), preenchendo as cotas obrigatórias por lei.

A posse oficial só será efetivada após a entrega da documentação exigida dentro do prazo de 30 dias a partir da publicação no Diário Oficial do Estado. Caso não cumpram as exigências ou não assumam o cargo no prazo, os candidatos podem perder a nomeação.

A contratação deste grande número de aprovados no último concurso público realizado pelo governo rondoniense foi anunciada oficialmente pelo governador Marcos Rocha e pelo seu secretário de Educação, Massud Jorge Badra, num vídeo em que ambos encenaram a novidade.

Não há ainda previsão para o chamamento dos demais cerca de três mil aprovados, na medida em que, para isso, há necessidade de previsão orçamentária e outras exigências legais. Este concurso público terá validade de dois anos, podendo ser prorrogado por igual período, a partir da data de divulgação da homologação do resultado final.

Prefeitura convoca para festa na rua, no segundo jogo da Seleção Brasileira, nesta sexta

Como sempre há exagero quando se fala em números de povo nas ruas, não se tem certeza de quantos porto-velhenses foram para a área próxima ao prédio do Relógio para assistir ali ao primeiro jogo da Seleção Brasileira. Mas que o evento foi um sucesso, não há dúvida alguma. Milhares de pessoas se amontoaram na avenida Sete de Setembro e proximidades para ver o jogo e torcer.

Nesta sexta, a Prefeitura repete a dose. E espera muito mais gente. A chamada Rua do Hexa está pronta, mais uma vez, para receber enorme público durante a exibição da segunda partida da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2026, contra o Haiti. O evento acontece nesta sexta-feira ao anoitecer, reunindo esporte, cultura, lazer e entretenimento em um ambiente pensado para toda a família.

Ampliada, a estrutura montada pela Prefeitura vai garantir ainda mais conforto aos torcedores, anuncia o prefeito Léo Moraes. Entre as melhorias estão o reforço da iluminação, a instalação de banheiros climatizados e a disponibilização de um segundo telão, proporcionando melhor visibilidade e uma experiência ainda mais agradável ao público.

Além da transmissão da partida, a programação contará com atrações musicais e atividades voltadas às crianças. Antes de a bola rolar, o público poderá acompanhar a apresentação da cantora Marla Souza. Após o apito final, a animação continua com show da banda Café com Leite.

Festa não vai faltar. Tomara que não falte também futebol à nossa Seleção.

Os chineses vão investir 200 bilhões de reais no Brasil até 2030. Eles já dominam vários setores da nossa economia, até em Rondônia

Embora a mídia carpete e o próprio Google corram a desmentir, a verdade é que a China está dominando cada vez mais setores produtivos e de infraestrutura no Brasil. Os chineses, aliás, apenas como exemplo, já têm participação importante na hidrelétrica de Santo Antônio, aqui mesmo em Rondônia.

Adquiriram, ainda, em 2017, através da empresa State Grid, uma das maiores empresas do setor elétrico do mundo, mais de 54 por cento da CPFL Energia, passando a ser o acionista controlador. O valor da operação foi de aproximadamente 14 bilhões de reais.

Também pertencem ao grupo chinês CGN Energy duas plantas de energia renovável na Bahia. O investimento foi de 1 bilhão de reais em energia eólica e energia solar na Bahia, na região de Caetité, Tanque Novo, em Morrinhos e Bom Jesus da Lapa. Outras várias plantas eólicas no país também já pertencem a organizações chinesas.

Mais de 200 empresas chinesas já atuam no Brasil em energia, tecnologia e infraestrutura, com promessa de aportes superiores a 200 bilhões até 2030. Eles ainda dominam portos brasileiros. Participam diretamente do Porto de Santos, o maior do país, e controlam 90 por cento do Porto de Paranaguá, no Paraná.

No agronegócio, dependemos cada vez mais dos chineses, que hoje são os que mais compram nossos produtos e que gastam milhões de dólares na infraestrutura, tornando-se vitais para o escoamento da produção nacional. A construção de uma ferrovia que vai sair do centro-sul e atravessar Rondônia, até a fronteira com o Peru, faz parte destes gastos.

Para se ter ideia da grandeza da participação chinesa, somente em 2025 foram investidos 379 milhões de dólares por eles em diferentes setores. Os chineses estão chegando com tudo. Que ninguém se engane sobre quem decidirá sobre o futuro da nossa economia. Serão eles!

Havan pode ir para o Paraguai e o Uruguai. O empresário Luciano Hang anda pensando nisso

Pela primeira vez, o megaempresário Luciano Hang começa a pensar na mudança das suas lojas para outros países. Convidado pelo presidente do Paraguai e orientado por amigos que o Uruguai é um país seguro, ele tem confessado a amigos que está pensando seriamente em começar a investir nestes dois países, “porque o governo brasileiro não merece crédito”.

A Havan tem hoje 172 lojas no país. A de número 173 está sendo concluída e deve ser inaugurada em breve em Ariquemes. Será a sexta Havan no Estado. Luciano Hang dá emprego direto para 25 mil pessoas. É uma das únicas empresas do país que paga 14 salários anuais aos seus funcionários e dá participação nos lucros.

No ano passado, o grupo Havan pagou nada menos do que 4 bilhões e 500 milhões de reais só em impostos. Sua folha de pagamento é de 150 milhões mensais, o que totaliza mais de 1 bilhão e 800 milhões de reais. Mesmo assim, o governo esquerdista e seus aliados, inclusive a parte aparelhada do Ministério Público, o perseguem.

Numa das ações, o MP exigia explicações do empresário sobre os motivos pelos quais a Havan estava impondo metas desafiadoras aos seus funcionários, o que poderia causar danos emocionais a eles. Não é brincadeira. É sério, lamentavelmente.

Em pelo menos duas ocasiões, esquerdistas radicais incendiaram estátuas da Liberdade, uma delas inclusive em Porto Velho, na avenida Jorge Teixeira, também conhecida como BR-319.

É toda esta perseguição a um brasileiro que começou do zero e se tornou uma das maiores fortunas do país. Por isso que, agora, o Careca da Havan anda pensando em espanhol.

Perguntinhas

Não foi surpreendente e assustadora a declaração do presidente Lula, colocando todos os delegados de polícia do país sob suspeita, ao orientar que os ladrões de celulares, sobre quem ele sempre fala com todos os cuidados, devam devolver o produto dos seus roubos pelos Correios e não nas delegacias, porque não se sabe que tipo de delegado estará de plantão? Não colocou os bandidos como possíveis vítimas e os policiais como suspeitos de violência e desrespeito às leis?